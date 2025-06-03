На Сумщині найгірша підготовка до російського наступу, – нардеп

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Курська операція, що відбувалась навесні 2024 року, не була використана для зміцнення оборонних спроможностей Сумської області. За інформацією з джерел у військовому керівництві, регіон залишився одним із найгірше підготовлених серед потенційно ризикових напрямків

Про це пише народна депутатка Мар'яна Безугла, передає RegioNews.

"Фортифікації підготовлені найгірше з усіх ризикових областей. Це вина як Генштабу ЗСУ, так і ОВА. ОВА очолював генерал Артюх, але його вдалося змістити надто пізно. Військове командування ж не понесло взагалі ніякої відповідальності", – наголосила Безугла.

Водночас, за її словами, у Силах оборони триває конфлікт між вищими військовими посадовцями. Командувач Сухопутних військ генерал Олександр Сирський намагається змістити командувача Десантно-штурмових військ генерал-майора Ігоря Скибюка.

Згідно з оцінками військових аналітиків, російське командування скористалося слабкою обороною регіону, що могло вплинути на вибір напрямку атаки.

"Тому давайте будемо реалістами — маю попередити і раджу громадянам подбати про свою безпеку та евакуюватися з прифронтових та потенційно прифронтових зон Сумщини, не чекаючи", – каже нардепка.

Нагадаємо, у вівторок, 3 червня, росіяни вдарили по Сумах із далекобійної РСЗВ. Удари відбулися одночасно в різних місцях. Відомо про 25 поранених, серед них – троє дітей.

Раніше майор ЗСУ Ігор Лапін розповів, коли росіяни почнуть масово атакувати Суми.

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