Россияне ударили кассетными боеприпасами по Сумам: есть жертва и пострадавшие

фото: SUMY GO

Во вторник, 3 июня, армия РФ обстреляла город Сумы. В результате обстрела погиб один человек, есть много раненых

Об этом сообщила Сумская областная военная администрация, передает RegioNews.

"К сожалению, в результате вражеского удара в центре Сум погиб один человек. Есть много раненых", – говорится в сообщении.

Позже стало известно, что удар по городу был из дальнобойного РСЗО с кассетами. Всего было 4 прилета по разным районам города.

Напомним, в Сумской области еще из 11 населенных пунктов объявили обязательную эвакуацию.