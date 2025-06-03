После обстрела Сум количество раненых возросло до 25, трое детей – в тяжелом состоянии

фото: ГСЧС Украины

В результате российского обстрела количество раненых в Сумах достигло 25 человек. Шесть находятся в тяжелом состоянии, среди которых – трое детей

Об этом сообщил Сумской городской совет, передает RegioNews.

По информации руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Станислава Полякова, известно о пяти попаданиях в трех районах города.

В штабе с пострадавшими работают представители структурных подразделений городского совета и полиции, благотворительных организаций.

Коммунальщики, спасатели и волонтеры готовятся приступить к аварийно-ремонтным работам.

По словам Владимира Зеленского, утренний обстрел города Сумы – очередное совершенно сознательное военное преступление российских агрессоров.

Напомним, сегодня, 3 июня, россияне ударили по Сумам из дальнобойного РСЗО. Удары произошли одновременно в разных местах. В результате удара – трое погибших. Также сообщалось о 20 раненых.

3 и 4 июня объявлены Днями траура в Сумской городской территориальной общине.