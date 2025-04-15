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15 апреля 2025, 13:17

Правительство согласовало увольнение Владимира Артюха с должности главы Сумской ОВА

15 апреля 2025, 13:17
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фото: wikipedia
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Во вторник, 15 апреля, Кабинет министров Украины согласовал увольнение Владимира Артюха с должности начальника Сумской ОВА

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает RegioNews.

Вместо Артюха на должность главы Сумской ОВА правительство согласовало Олега Григорова.

Также правительство согласовало увольнение Артема Лысогора с должности главы Луганской ОВА. Вместо него назначен Алексей Харченко, руководитель Северодонецкой ГВА.

Увольнение Артюха происходит после российского ракетного удара по Сумам 13 апреля, в результате которого погибли 35 человек и получили ранения 129.

Напомним, мэр Конотопа Артем Семенихин обвинил Владимира Артюха в том, что он организовал награждение военнослужащих 117-й бригады ТрО в конгресс-центре СумГУ. Военные в тот момент были в укрытиях, а пострадали гражданские.

Артюх признал, что в день удара происходило награждение военных, однако отметил, что не инициировал его. Он отметил, что его на это мероприятие пригласили, но кто именно – не сказал.

14 апреля в Сумском облсовете внесли проект решения о недоверии Владимиру Артюху.

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