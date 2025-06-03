Зеленский отреагировал на российский террор в Сумах

фото: ГСЧС Украины

Об этом написал президент Владимир Зеленский в Фейсбуке, передает RegioNews.

"Россияне зверски ударили по Сумам. Просто по городу, по обычным улицам – из реактивной артиллерии. Сейчас идет спасательная операция. Многие ранены", – отметил глава государства.

По его словам, это все, что нужно знать о российском "желании" закончить эту войну.

"Очевидно, что без давления мира, без решительных шагов Соединенных Штатов, Европы и всех имеющих силу в мире Путин не согласится даже на прекращение огня. Каждый день мы теряем своих людей через российский террор. Ежедневно Россия дает поводы для усиления санкций против нее и увеличения поддержки нашей защиты", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, сегодня, 3 июня, россияне ударили по Сумам из дальнобойного РСЗО. Удары произошли одновременно в разных местах. В результате удара – трое погибших и 20 человек ранены.

3 и 4 июня объявлены Днями траура в Сумской городской территориальной общине.