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03 июня 2025, 12:41

Зеленский отреагировал на российский террор в Сумах

03 июня 2025, 12:41
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фото: ГСЧС Украины
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Утренний обстрел города Сумы – очередное совершенно сознательное военное преступление российских агрессоров

Об этом написал президент Владимир Зеленский в Фейсбуке, передает RegioNews.

"Россияне зверски ударили по Сумам. Просто по городу, по обычным улицам – из реактивной артиллерии. Сейчас идет спасательная операция. Многие ранены", – отметил глава государства.

По его словам, это все, что нужно знать о российском "желании" закончить эту войну.

"Очевидно, что без давления мира, без решительных шагов Соединенных Штатов, Европы и всех имеющих силу в мире Путин не согласится даже на прекращение огня. Каждый день мы теряем своих людей через российский террор. Ежедневно Россия дает поводы для усиления санкций против нее и увеличения поддержки нашей защиты", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, сегодня, 3 июня, россияне ударили по Сумам из дальнобойного РСЗО. Удары произошли одновременно в разных местах. В результате удара – трое погибших и 20 человек ранены.

3 и 4 июня объявлены Днями траура в Сумской городской территориальной общине.

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