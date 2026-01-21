Неравноценный обмен: в Ровно мошенник в магазине техники заменил дорогой телефон на подделку

Фото: Нацполиция

В Ровно правоохранители задержали мошенника. Он заменил дорогой товар в магазине на подделку

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

19 января полицейским рассказали, что в одном из магазинов неизвестный мужчина заменил новый дорогостоящий смартфон таким же поддельным. Правоохранители быстро обнаружили злоумышленника. Им оказался 24-летний житель села Вересневое.

Его задержали как раз, когда он сдавал новый телефон в ломбард. Теперь он получил уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.190 УК Украины (мошенничество).

