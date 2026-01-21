В Украине проверят бронирование энергетиков и коммунальщиков
Соответствующие ведомства проверят информацию о бронировании работников энергетических компаний и коммунальных предприятий, которые вовлечены в ликвидацию последствий атаки РФ и чрезвычайной ситуации
Как передает RegioNews, об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам специального энергетического селектора.
Глава государства отметил, что для таких компаний уже есть решение о бронировании 100% персонала.
"Дефицит эффективного реагирования на местах не должен списываться на нехватку кадров – города имеют ресурс для привлечения людей на работу", – отметил Зеленский.
Как сообщалось, до 1 февраля 2026 года критически важные предприятия могут бронировать своих работников через портал Дия в несколько раз быстрее. После этой даты вернутся стандартные правила.