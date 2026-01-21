13:28  21 января
21 января 2026, 14:47

В Украине проверят бронирование энергетиков и коммунальщиков

21 января 2026, 14:47
иллюстративное фото: из открытых источников
Соответствующие ведомства проверят информацию о бронировании работников энергетических компаний и коммунальных предприятий, которые вовлечены в ликвидацию последствий атаки РФ и чрезвычайной ситуации

Как передает RegioNews, об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам специального энергетического селектора.

Глава государства отметил, что для таких компаний уже есть решение о бронировании 100% персонала.

"Дефицит эффективного реагирования на местах не должен списываться на нехватку кадров – города имеют ресурс для привлечения людей на работу", – отметил Зеленский.

Как сообщалось, до 1 февраля 2026 года критически важные предприятия могут бронировать своих работников через портал Дия в несколько раз быстрее. После этой даты вернутся стандартные правила.

бронирование от мобилизации экономическое бронирование экономика Украина
