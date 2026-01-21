13:28  21 января
В Кировоградской области легковушка столкнулась с грузовиком: погибли два человека
13:08  21 января
Сильные морозы отступают, но ожидаются снегопады: какая будет погода 22 января
10:36  21 января
В Киеве двое слесарей аварийных бригад умерли из-за нагрузки – нардеп
UA | RU
UA | RU
21 января 2026, 14:28

Польские фермеры будут блокировать пункт пропуска во Львовской области

21 января 2026, 14:28
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В пятницу, 23 января, польские фермеры начнут забастовку перед пунктом пропуска «Долгобычув-Угринов»

О блокировке дороги в пункт пропуска сообщила Государственная таможенная служба Украины, передает RegioNews.

"По информации польской стороны, 23 января польские фермеры планируют начать забастовку перед пунктом пропуска "Долгобычев – Угринов"", – говорится в сообщении.

Ожидается, что блокировка автодороги, ведущей в пункт пропуска со смежной стороны, будет продолжаться с 11:00 до 15:30 по польскому времени.

В целом сельхозпроизводители соседней страны анонсируют проведение акции протеста в течение всего дня, 23 января.

Напомним, последний раз польские фермеры массово блокировали движение грузовиков на границе с Украиной в сентябре 2025 года. Тогда они перекрыли движение перед пунктом пропуска "Медика".

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
таможня протесты фермер Польша Львовская область границы Пункты пропуска
На Львовщине таможенники задержали бус с партией подержанных ноутбуков более чем на 600 тыс. грн
20 января 2026, 13:03
Во Львовской области будут судить предпринимателя за контрабанду дуба в ЕС
20 января 2026, 11:21
Во Львовской области пограничники обнаружили в микроавтобусе более 1000 пачек сигарет
17 января 2026, 14:59
Все новости »
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
На оккупированном Запорожье женщина после покупки квартиры ограбила пенсионера
21 января 2026, 15:55
Трагически погиб эксглава Укрэнерго
21 января 2026, 15:39
Во Львове мужчина ножом убил свою соседку
21 января 2026, 15:35
Во Львовской области пограничники сдали почти 50 литров крови
21 января 2026, 15:31
Новый глава ГУР на передовой: Иващенко посетил Запорожский фронт
21 января 2026, 15:22
Ярослав Железняк: СБУ не отреагировала на запрос о солнечных станциях Шурмы
21 января 2026, 15:01
В Киеве будут судить дельца за организацию побега мужчин в Румынию за $20 тысяч
21 января 2026, 14:55
В Украине проверят бронирование энергетиков и коммунальщиков
21 января 2026, 14:47
На Тернопольщине микроавтобус врезался в грузовик: пострадал 19-летний юноша
21 января 2026, 14:46
В Ровенской области горел грузовик с селитрой: пожар быстро ликвидировали
21 января 2026, 14:42
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
История украинских референдумов: как это было
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Юрий Бутусов
Остап Дроздов
Все блоги »