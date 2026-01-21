Польские фермеры будут блокировать пункт пропуска во Львовской области
В пятницу, 23 января, польские фермеры начнут забастовку перед пунктом пропуска «Долгобычув-Угринов»
О блокировке дороги в пункт пропуска сообщила Государственная таможенная служба Украины, передает RegioNews.
"По информации польской стороны, 23 января польские фермеры планируют начать забастовку перед пунктом пропуска "Долгобычев – Угринов"", – говорится в сообщении.
Ожидается, что блокировка автодороги, ведущей в пункт пропуска со смежной стороны, будет продолжаться с 11:00 до 15:30 по польскому времени.
В целом сельхозпроизводители соседней страны анонсируют проведение акции протеста в течение всего дня, 23 января.
Напомним, последний раз польские фермеры массово блокировали движение грузовиков на границе с Украиной в сентябре 2025 года. Тогда они перекрыли движение перед пунктом пропуска "Медика".