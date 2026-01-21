13:28  21 января
21 января 2026, 14:46

На Тернопольщине микроавтобус врезался в грузовик: пострадал 19-летний юноша

21 января 2026, 14:46
Фото: полиция
ДТП произошло 20 января около 18:40 в поселке Великая Березовица Тернопольского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Управляя микроавтобусом Mercedes Sprinter, 19-летний парень врезался в грузовик МАN. С многочисленными травмами и ушибами водителя буса доставили в больницу. Ему оказали медпомощь без госпитализации.

У водителей взяли образцы крови для проверки содержания алкоголя.

Правоохранители устанавливают причины ДТП.

Напомним, 20 января на трассе в Кировоградской области столкнулись маршрутка и легковушка. Один человек погиб, девять травмированы.

