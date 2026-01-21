10:36  21 января
В Киеве двое слесарей аварийных бригад умерли из-за нагрузки – нардеп
09:30  21 января
Сынел прямо на глазах: в Днепре мужчина чуть не умер из-за неизвестного химиката
07:24  21 января
Золотые слитки в носках и цепочки в молитвеннике: буковинские таможенники задержали двух женщин
21 января 2026, 10:36

В Киеве двое слесарей аварийных бригад умерли из-за нагрузки – нардеп

21 января 2026, 10:36
Иллюстративное фото: из открытых источников
Аварийные бригады Киева работают в чрезвычайно напряженном режиме, без перерывов по 23 суток, что приводит к трагедиям

Об этом сообщил народный депутат Алексей Кучеренко, передает RegioNews.

"Бригад не хватает, поэтому люди работают по 2-3 суток без перерыва – практически валятся с ног. Вчера два слесаря просто умерли от дикой перегрузки. У многих зафиксировано обморожение и психофизическое истощение", – написал депутат.

Кучеренко подчеркнул, что такое аномальное рабочее напряжение является следствием нехватки персонала и тяжелых условий труда для аварийных бригад в столице.

Он призвал общественность помнить о сложнейших условиях, в которых работают слесари и другие аварийные службы.

Как известно, в столице продолжается возобновление теплоснабжения в многоэтажных домах. По словам министра развития общин и территорий Алексея Кулебы, для усиления работ в столицу направили 50 дополнительных ремонтных бригад из других регионов Украины. Также среди привлеченных специалистов – около 100 работников железной дороги.

