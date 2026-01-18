7 лет для президента: одна каденция и никаких кланов

Каждый амбициозный политик знал бы заранее: у него есть всего 7 лет, чтобы войти в историю

Каждый амбициозный политик знал бы заранее: у него есть всего 7 лет, чтобы войти в историю

Иллюстративное фото: espreso.tv

Теоретически. Вот какой была бы страна, если бы в ней на пост президента был норматив: только одна каденция сроком 7 лет – и гуляй, Вася.

После Оранжевой революции (отправной точки демократизации) у нас основным политическим стандартом стал один термин. Все главы государства менялись на первых же выборах. На постсоветском пространстве Украина стала единственным государством, где за 18 лет каждый раз менялись президенты, а один из них даже досрочно слинялся.

А что, если бы этот стандарт частой смены власти сделать конституционной нормой? Это соответствует духу страны и ее традициям. А почему бы не стать первой страной в мире, которая бы конституционно ввела передачу власти после каждой каденции топ-политика?

И тогда никто не будет переживать о культе личности, узурпации власти и косности клики. И тогда никому в голову не придется создавать под себя кланы, мафии, группировки. Каждый амбициозный политик знал бы заранее: у него всего 7 лет, чтобы войти в историю. Без оглядки на рейтинги, люмпена, заигрывание с плебейством, перманентную подготовку к следующим выборам. Одна каденция и полное посвящение себе этому.

7 лет – достаточно органический электоральный цикл, когда есть время для адаптации и полноценного разгона деятельности. С процедурой импичмента, конечно. И народ бы не привыкал к тем же рылам. Дал шанс на 7 лет – и новый на очереди.

Довольно симпатичная идея, раз стадо баранов не хочет ликвидировать должность президента-пастуха. Так хотя бы ограничить властвование 7-летним сроком.