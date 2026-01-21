В Запорожье открыли платформу помощи для ветеранов и семей военных

Фото: ОО "Защита государства"

В Запорожье для ветеранов, уже вернувшихся с фронта военнослужащих, а также членов их семей открыта консультативная платформа

Об этом сообщил Запорожский центр ОО "Защита Государства", передает RegioNews.

На этой платформе можно получить помощь по вопросам социальных выплат, медицинского обеспечения, оформления статусов, справок и взаимодействия с государственными учреждениями.

Консультации проводит Валерий Мороко – ветеран и офицер с большим опытом, служивший в Вооруженных Силах Украины, принимал участие в боевых задачах в зоне АТО и в 2022 году командовал подразделением.

После увольнения по состоянию здоровья Валерий продолжил работу в сфере оборонной и ветеранской политики на гражданской службе в Запорожской областной военной администрации.

"Это консультации от человека, знающего систему изнутри и понимающего, с чем сталкиваются военные и их семьи на каждом этапе", – отмечают в ОО.

Консультации проходят каждый четверг в городе Запорожье по адресу проспект Соборный, 234.

Чтобы записаться, звоните по телефону +380 93 475 0174.

