Мир в Украине не наступит уже завтра, но мы двигаемся вперед, – Буданов

фото: suspilne.media

Нам нужен не просто финал войны, а мир, гарантии безопасности и четкий план восстановления Украины

Как передает RegioNews, об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов, выступая на экономическом форуме в Давосе.

По его словам, Украина находится на пути решения войны с Россией, однако процесс остается сложным и зависит от многих факторов.

"Прежде всего должны трезво оценивать реальность: сегодня мы проходим через самую кровавую войну после 1945 года. Надеюсь, что мы все-таки на пути к кардинальному решению. Мы двигаемся вперед, и хотя было бы неправдой обещать, что мир наступит уже завтра, усилия для этого прилагаются огромные", – отметил Буданов.

Он отметил, что если нужно четко определить ситуацию, в которой мы находимся сейчас, то это можно назвать как "сдержанный оптимизм".

Напомним, ранее Буданов заявил, что сейчас Украина находится на пути к "решению войны". При этом он отметил, что, несмотря на имеющиеся сдвиги, никаких гарантий быстрого завершения войны нет.