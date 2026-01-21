13:28  21 января
В Кировоградской области легковушка столкнулась с грузовиком: погибли два человека
13:08  21 января
Сильные морозы отступают, но ожидаются снегопады: какая будет погода 22 января
10:36  21 января
В Киеве двое слесарей аварийных бригад умерли из-за нагрузки – нардеп
UA | RU
UA | RU
21 января 2026, 13:33

Мир в Украине не наступит уже завтра, но мы двигаемся вперед, – Буданов

21 января 2026, 13:33
Читайте також українською мовою
фото: suspilne.media
Читайте також
українською мовою

Нам нужен не просто финал войны, а мир, гарантии безопасности и четкий план восстановления Украины

Как передает RegioNews, об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов, выступая на экономическом форуме в Давосе.

По его словам, Украина находится на пути решения войны с Россией, однако процесс остается сложным и зависит от многих факторов.

"Прежде всего должны трезво оценивать реальность: сегодня мы проходим через самую кровавую войну после 1945 года. Надеюсь, что мы все-таки на пути к кардинальному решению. Мы двигаемся вперед, и хотя было бы неправдой обещать, что мир наступит уже завтра, усилия для этого прилагаются огромные", – отметил Буданов.

Он отметил, что если нужно четко определить ситуацию, в которой мы находимся сейчас, то это можно назвать как "сдержанный оптимизм".

Напомним, ранее Буданов заявил, что сейчас Украина находится на пути к "решению войны". При этом он отметил, что, несмотря на имеющиеся сдвиги, никаких гарантий быстрого завершения войны нет.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Буданов Кирилл Алексеевич мир Украина политика война
Нидерланды выделят 23 млн евро в поддержку энергетики Украины
20 января 2026, 21:57
Зеленский прокомментировал возможность отправки украинских военных в Гренландию
20 января 2026, 16:09
Новый министр обороны Украины планирует убивать 50 тысяч россиян в месяц
20 января 2026, 14:35
Все новости »
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
Польские фермеры будут блокировать пункт пропуска во Львовской области
21 января 2026, 14:28
В Запорожье открыли платформу помощи для ветеранов и семей военных
21 января 2026, 14:07
Суд не арестовал средства Тимошенко, но арестовал имущество ее мужа и имущество, изъятое во время обыска
21 января 2026, 13:59
В Укрэнерго рассказали о состоянии энергосистемы после атаки РФ 21 января
21 января 2026, 13:49
В Кировоградской области легковушка столкнулась с грузовиком: погибли два человека
21 января 2026, 13:28
НАБУ раскрыло хищение средств по "зеленому" тарифу, среди подозреваемых – экс-заместитель главы ОП
21 января 2026, 13:26
Неравноценный обмен: в Ровно мошенник в магазине техники заменил дорогой телефон на подделку
21 января 2026, 13:25
Воровали деньги прямо с карточек: в Житомирской области 19-летний парень организовал "банду аферистов"
21 января 2026, 13:15
Сильные морозы отступают, но ожидаются снегопады: какая будет погода 22 января
21 января 2026, 13:08
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
История украинских референдумов: как это было
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Юрий Бутусов
Остап Дроздов
Все блоги »