21 января 2026, 14:36

В Хмельницком задержали иностранца, который требовал 300 тысяч долларов "долга" у криптобизнесмена

21 января 2026, 14:36
Полиция задержала иностранца, пытавшегося выбить вымышленный "долг" у предпринимателя в Хмельницком

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Мужчина, имеющий вид на постоянное проживание в Украине, длительное время оказывал давление на предпринимателя и угрожал расправой над его семьей, чтобы он уплатил ему 300 тысяч долларов якобы "долга".

Для устрашения бизнесмена фигурант привлек представителей криминалитета, которые должны были контролировать выполнение его требований. После обращения потерпевшего к правоохранителям силовики провели обыски в домах и автомобилях фигурантов.

Иностранца задержали. Ему сообщили о подозрении в вымогательстве (ч. 4 ст. 189 УКУ), что предусматривает до 12 лет тюрьмы.

Суд назначил задержанному содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере почти 500 тысяч гривен.

Правоохранители устанавливают других участников преступления, чтобы привлечь их к ответственности.

Напомним, ранее в Днепре задержали "уголовных авторитетов" за вымогательство в 35 тысяч долларов несуществующего долга. Фигурантов заключили под стражу без права внесения залога.

