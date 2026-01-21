13:28  21 января
В Кировоградской области легковушка столкнулась с грузовиком: погибли два человека
13:08  21 января
Сильные морозы отступают, но ожидаются снегопады: какая будет погода 22 января
10:36  21 января
В Киеве двое слесарей аварийных бригад умерли из-за нагрузки – нардеп
21 января 2026, 13:49

В Укрэнерго рассказали о состоянии энергосистемы после атаки РФ 21 января

21 января 2026, 13:49
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Ночью и утром враг атаковал энергообъекты в нескольких регионах. В результате – на утро есть обесточенные потребители в Днепропетровской, Одесской, Запорожской и Харьковской областях

Об этом сообщает RgioNews со ссылкой на Укрэнерго.

В компании отмечают, что сложной после предварительной массированной атаки остается ситуация в Киеве и Киевской области.

"Аварийно-восстановительные работы продолжаются везде, где это позволяет ситуация с безопасностью. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть поврежденное оборудование в работу", – говорится в сообщении.

В результате предварительных ракетно-дроновых атак – во всех регионах Украины сегодня вынужденно применяются меры ограничения потребления: графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленности).

Из-за обусловленной российскими обстрелами сложной ситуации в энергосистеме – в части областей применяются аварийные обесточения. Ранее опубликованные облэнерго графики почасовых отключений там не действуют.

Ранее в Укрэнерго предупреждали, что в среду, 21 января, во всех регионах будут применяться графики почасовых отключений и ограничения мощности (для промышленных потребителей).

16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
История украинских референдумов: как это было
Все публикации »
