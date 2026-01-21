В Укрэнерго рассказали о состоянии энергосистемы после атаки РФ 21 января

иллюстративное фото: из открытых источников

Ночью и утром враг атаковал энергообъекты в нескольких регионах. В результате – на утро есть обесточенные потребители в Днепропетровской, Одесской, Запорожской и Харьковской областях

Об этом сообщает RgioNews со ссылкой на Укрэнерго.

В компании отмечают, что сложной после предварительной массированной атаки остается ситуация в Киеве и Киевской области.

"Аварийно-восстановительные работы продолжаются везде, где это позволяет ситуация с безопасностью. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть поврежденное оборудование в работу", – говорится в сообщении.

В результате предварительных ракетно-дроновых атак – во всех регионах Украины сегодня вынужденно применяются меры ограничения потребления: графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленности).

Из-за обусловленной российскими обстрелами сложной ситуации в энергосистеме – в части областей применяются аварийные обесточения. Ранее опубликованные облэнерго графики почасовых отключений там не действуют.

Ранее в Укрэнерго предупреждали, что в среду, 21 января, во всех регионах будут применяться графики почасовых отключений и ограничения мощности (для промышленных потребителей).