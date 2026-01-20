В Житомирской области мужчина выманил у знакомых несколько миллионов на собственный "бизнес"

Фото: Нацполиция

20-летний житель Житомира по меньшей мере пять раз совершил мошенничество. Теперь ему сообщили о подозрении

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Известно, что в июне-сентябре 2025 года парень убедил четырех своих знакомых инвестировать средства в бизнес по купле-продаже зерна. Он пообещал, что они получат быстрое возвращение своих вложений, а также 20% прибыли. Для этого "бизнесмен" врал, что у него есть связи в государственных структурах.

Для убедительности молодой человек имитировал участие в деловых переговорах и "вел" телефонные разговоры с предпринимателями. После таких уловок мужчины без сомнений отдавали ему свои сохранения. Однако впоследствии они не получили ни прибыли, ни денег. Мошенник перестал отвечать на звонки.

Затем парень предлагал знакомой помощь в приобретении земельного участка под строительство в Житомирском районе. Он имитировал активную деятельность по поиску надела, посылал заказчице кадастровые номера и фото для выбора. Однако после передачи средств вроде бы для финального оформления сделки, он снова просто исчез.

В общей сложности потерпевшие потеряли более 1,9 миллиона гривен. Правоохранители сообщили аферисту о подозрении. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

