10:15  20 января
Поезд "Интерсити" Киев – Харьков застрял посреди поля из-за отсутствия напряжения
09:00  20 января
Смертельное ДТП в Полтавской области: авто вылетело в кювет и перевернулось
08:22  20 января
От кассира к агенту ФСБ: продавец из Кировоградщины получил 15 лет за попытку диверсии
20 января 2026, 11:35

В Житомирской области мужчина выманил у знакомых несколько миллионов на собственный "бизнес"

20 января 2026, 11:35
Фото: Нацполиция
20-летний житель Житомира по меньшей мере пять раз совершил мошенничество. Теперь ему сообщили о подозрении

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Известно, что в июне-сентябре 2025 года парень убедил четырех своих знакомых инвестировать средства в бизнес по купле-продаже зерна. Он пообещал, что они получат быстрое возвращение своих вложений, а также 20% прибыли. Для этого "бизнесмен" врал, что у него есть связи в государственных структурах.

Для убедительности молодой человек имитировал участие в деловых переговорах и "вел" телефонные разговоры с предпринимателями. После таких уловок мужчины без сомнений отдавали ему свои сохранения. Однако впоследствии они не получили ни прибыли, ни денег. Мошенник перестал отвечать на звонки.

Затем парень предлагал знакомой помощь в приобретении земельного участка под строительство в Житомирском районе. Он имитировал активную деятельность по поиску надела, посылал заказчице кадастровые номера и фото для выбора. Однако после передачи средств вроде бы для финального оформления сделки, он снова просто исчез.

В общей сложности потерпевшие потеряли более 1,9 миллиона гривен. Правоохранители сообщили аферисту о подозрении. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Винницкой области иностранец стал жертвой мошенников. Ему обещали товар для экспорта, но в результате просто украли его деньги.

