09:15  19 января
Смертельное ДТП на столичной Кольцевой: водитель Lincoln выехал на встречную и погиб
08:11  19 января
Во Львовской области спасатели помогли травмированному туристу-лыжнику
08:14  19 января
В Харькове 70-летняя женщина погибла во время катания с горки
Юрий Бутусов Журналист info@regionews.ua
19 января 2026, 08:53

Пророссийский пропагандист возглавил Нацвоенное кладбище – Минветеранов игнорирует скандал

19 января 2026, 08:53
українською мовою
Министерство ветеранов просто плюет на военных, плюет на память погибших героев
Владимир Петров. Фото: ISLND TV
На должность специалиста по коммуникациям Национального военного кладбища назначен Владимир Петров – известный пророссийский пропагандист, открыто заявлявший, что работал на Януковича, открыто много лет дискредитировал Украину по методикам российской пропаганды.

Петров – часть российской пропагандистской машины, выстроенной против Украины. И его нахождение на свободе – демонстрация низкой эффективности украинских спецслужб по борьбе с пророссийскими силами во власти.

Петров получил официальное бронирование от мобилизации на кладбище – оказывается, коммуникациями с семьями погибших и с живыми собратьями погибших героев должен заниматься, по мнению Минветеранов, вот такой пророссийский активист, а не какой-то раненый ветеран, не какая-то волонтер, журналистка, не какой-то честный. Нет, светлую память погибших доверили коммуникировать негодяю, который гадил годами борьбу за Украину. И даже несмотря на скандал, Петрова до сих пор не увольняют.

Это такое сознательное унижение Национального военного кладбища, памяти героев?

Хоронить и платить зарплату в тылу пророссийскому ухилянту, которому порядочный человек и руки не пожмет?

Директор военного кладбища Пронюткин, забронировавший Петрова – полностью не отвечает своей должности, этот человек назначит к себе какого-либо черта, никакого понимания на какой должности и с кого надо подбирать свою команду у него нет. Интересно, какое отношение к защите Украины имеет сам Пронюткин?

Министр Калмыкова до сих пор медлит с решением по Петрову, хотя должна выгнать пинкмо в тот же день и Петрова и Пронюткина.

Мне казалось, когда госпожа Калмыкова была волонтером и помогала военным – это было искренне и честно. Так почему такое промедление с очевидными решениями или что-то изменилось?

Способна ли министр защитить честь ветеранов, память погибших и Национальное военное кладбище от российской агентуры, окопавшейся в тыловых кабинетах?

Украина скандал Петров Алексей Минветеранов пропагандист
 
