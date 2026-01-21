Воровали деньги прямо с карточек: в Житомирской области 19-летний парень организовал "банду аферистов"

Фото: Нацполиция

Правоохранители в Житомирской области разоблачили четырех аферистов. Вместе они с помощью телефонных звонков и современных платежных технологий украли у людей более миллиона.

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Организатором оказался 19-летний житель Житомира. Парень нашел подельников, а затем добавлял их к закрытым чатам в telegram, координировал действия каждого и разделял "заработанное". При этом обучал их всем тонкостям 20-летний парень, настраивавший технику. В состав группы входили еще по меньшей мере два человека: 17-летний и 20-летний жители Житомира.

Они звонили людям в заблуждение и получали доступ к их онлайн-банкингу. После этого банковские карты людей они "привязывали" к мобильным телефонам, которыми пользовались сами. Благодаря этому аферисты могли распоряжаться чужими денежными средствами.

Со временем мошенники снимали средства в банкоматах или на кассах в магазинах. Иногда они просто покупали разные товары, которые потом продавали. Известно, что пострадали не менее 17 человек из разных областей Украины. Мошенники в общей сложности "заработали" более миллиона гривен.

Теперь злоумышленникам сообщили о подозрениях. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

