Фото: полиция

В полицию поступило сообщение от 23-летней жительницы Дарницкого района: утром по дороге на работу на нее напал незнакомец

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Полицейские установили, что мужчина проследил за потерпевшей, в безлюдном месте схватил за шею, приставил к спине пистолет и, пригрозив расправой, забрал все деньги.

Оперативники за полчаса установили местонахождение нападающего и задержали его. Им оказался 26-летний уроженец Черниговщины, недавно переехавший в Киев в поисках работы. Правоохранители изъяли часть средств и игрушечный пистолет, остальные деньги фигурант успел потратить.

Фигуранту объявили подозрение по ч. 4 ст. 187 УК Украины (разбой, совершенный в условиях военного положения). Его взяли под стражу.

Злоумышленнику грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

