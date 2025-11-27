В Киеве мужчина отобрал деньги у девушки, угрожая игрушечным пистолетом
В полицию поступило сообщение от 23-летней жительницы Дарницкого района: утром по дороге на работу на нее напал незнакомец
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Полицейские установили, что мужчина проследил за потерпевшей, в безлюдном месте схватил за шею, приставил к спине пистолет и, пригрозив расправой, забрал все деньги.
Оперативники за полчаса установили местонахождение нападающего и задержали его. Им оказался 26-летний уроженец Черниговщины, недавно переехавший в Киев в поисках работы. Правоохранители изъяли часть средств и игрушечный пистолет, остальные деньги фигурант успел потратить.
Фигуранту объявили подозрение по ч. 4 ст. 187 УК Украины (разбой, совершенный в условиях военного положения). Его взяли под стражу.
Злоумышленнику грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.
Напомним, в Киеве пьяный мужчина устроил погром в супермаркете. Он пытался украсть бутылку с алкоголем. Когда охранник сделал замечание, мужчина начал кричать, сбрасывать товар на пол и умышленно его уничтожать.