В Ровенской области горел грузовик с селитрой: пожар быстро ликвидировали

Фото: ГСЧС Ровенской области

Сегодня, 21 января, на автодороге М-06 "Киев-Чоп" вблизи села Зеленый Гай в Дубенском районе Ровенской области загорелся грузовой автомобиль

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС в Ровенской области, передает RegioNews.

Отмечается, что огнем была полностью охвачена кабина грузовика марки MAN, которая перевозила 24 тонны азотной селитры.

Благодаря профессиональным и оперативным действиям пожарных удалось локализовать очаг возгорания и не допустить распространение пламени на прицеп с грузом.

Локализация пожара произошла в 10:19, а в 10:33 его полностью ликвидировали.

Специалисты радиационной, химической и биологической защиты провели мониторинг загрязнения окружающей среды. Результаты измерений показали, что опасных веществ в воздухе не обнаружено, угрозы населению нет.

Управление ГСЧС отмечает, что благодаря слаженным действиям спасателей удалось предотвратить потенциально серьезную химическую опасность и обеспечить безопасность людей и окружающую среду.

