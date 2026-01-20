17:05  20 января
Уроженец Николаева стал лучшим спортсменом Европы по итогам 2025 года
14:25  20 января
Морозы в Украине начнут ослабевать
12:35  20 января
В Ровно будут судить женщину, которую раздражали портреты погибших военных
UA | RU
UA | RU
20 января 2026, 19:15

12 тысяч долларов за "билет" от горячих точек: в Киеве делец продавал работу в тылу

20 января 2026, 19:15
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Киеве задержан мужчина, который за взятку предлагал военнообязанным избегать военной службы в зоне боевых действий. Для этого он предлагал либо трудоустройство на предприятии для оформления бронирования, либо прохождение службы в тыловых подразделениях

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

30-летний мужчина в столице организовал схему. Он убеждал военнообязанных мужчин в том, что сможет "решить вопрос" с мобилизацией. Он предлагал две опции: трудоустройство на специализированное предприятие для получения отсрочки от призыва или прохождения службы в тыловых подразделениях воинской части.

За то, чтобы устроить "клиента" в одну из воинских частей Киевского гарнизона и обеспечить прохождение службы без привлечения к выполнению боевых задач, он просил 12 тысяч долларов. Для убедительности он уверял, что оформлением документов будет якобы заниматься лично заместитель командира воинской части.

"Полицейские задержали злоумышленника сразу после получения первой части средств. Следователи Оболонского управления полиции ГУНП в городе Киеве сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием). Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества", – сообщили в полиции.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили ряд схем, связанных с уклонением от мобилизации и незаконной переправкой мужчин за границу. Подозрение объявили 11 фигурантам.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
уклонение от мобилизации полиция Киев
Надеялся бежать за границу: на Буковине задержали мужчину, предлагавшего взятку пограничнику
19 января 2026, 17:55
Все новости »
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
Буданов заявил, что Украина на пути к "решению войны"
20 января 2026, 20:40
Как уберечь себя и близких от мошенников: советы
20 января 2026, 20:04
Графики отключений электроэнергии в среду: когда не будет света 21 января
20 января 2026, 19:53
86-летнюю женщину спасли из-под обстрелов в Сумской области: как проходила эвакуация
20 января 2026, 19:32
В Одесской области заработал еще один пункт несокрушимости
20 января 2026, 19:29
В Запорожье заживо сгорел человек в автомобиле во время обстрела беспилотником
20 января 2026, 19:13
Ученый из Киева помог создать новый гибкий OLED-дисплей
20 января 2026, 19:11
Дроны и артиллерия ударили по Днепропетровщине: разрушен дом, еще 8 домов повреждены
20 января 2026, 18:58
В Киевской области загорелся жилой дом: погиб мужчина
20 января 2026, 18:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
История украинских референдумов: как это было
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Юрий Бутусов
Остап Дроздов
Все блоги »