12 тысяч долларов за "билет" от горячих точек: в Киеве делец продавал работу в тылу

Фото: Нацполиция

В Киеве задержан мужчина, который за взятку предлагал военнообязанным избегать военной службы в зоне боевых действий. Для этого он предлагал либо трудоустройство на предприятии для оформления бронирования, либо прохождение службы в тыловых подразделениях

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

30-летний мужчина в столице организовал схему. Он убеждал военнообязанных мужчин в том, что сможет "решить вопрос" с мобилизацией. Он предлагал две опции: трудоустройство на специализированное предприятие для получения отсрочки от призыва или прохождения службы в тыловых подразделениях воинской части.

За то, чтобы устроить "клиента" в одну из воинских частей Киевского гарнизона и обеспечить прохождение службы без привлечения к выполнению боевых задач, он просил 12 тысяч долларов. Для убедительности он уверял, что оформлением документов будет якобы заниматься лично заместитель командира воинской части.

"Полицейские задержали злоумышленника сразу после получения первой части средств. Следователи Оболонского управления полиции ГУНП в городе Киеве сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием). Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества", – сообщили в полиции.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили ряд схем, связанных с уклонением от мобилизации и незаконной переправкой мужчин за границу. Подозрение объявили 11 фигурантам.