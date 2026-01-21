Нерівноцінний обмін: у Рівному шахрай у магазині техніки замінив дорогий телефон на підробку

Фото: Нацполіція

У Рівному правоохоронці затримали шахрая. Він замінив дорогий товар у магазині на підробку

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

19 січня поліцейським розповіли, що в одному з магазинів невідомий чоловік замінив новий дороговартісний смартфон на такий же підроблений. Правоохоронці швидко знайшли зловмисника. Ним виявився 24-річний житель села Вересневе.

Його затримали якраз тоді, коли він здавав новий телефон у ломбард. Тепер він отримав повідомлення про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (шахрайство).

Нагадаємо, раніше у Києві затримали чоловіка, який відібрав гроші в дівчини, погрожуючи іграшковим пістолетом. Зловмисник – 26-річний уродженець Чернігівщини, який нещодавно переїхав до столиці у пошуках роботи.