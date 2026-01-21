13:28  21 січня
На Кіровоградщині легковик зіткнувся з вантажівкою: загинули дві людини
13:08  21 січня
Сильні морози відступають, але очікуються снігопади: якою буде погода 22 січня
10:36  21 січня
У Києві двоє слюсарів аварійних бригад померли через навантаження – нардеп
21 січня 2026, 13:25

Нерівноцінний обмін: у Рівному шахрай у магазині техніки замінив дорогий телефон на підробку

21 січня 2026, 13:25
Фото: Нацполіція
У Рівному правоохоронці затримали шахрая. Він замінив дорогий товар у магазині на підробку

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

19 січня поліцейським розповіли, що в одному з магазинів невідомий чоловік замінив новий дороговартісний смартфон на такий же підроблений. Правоохоронці швидко знайшли зловмисника. Ним виявився 24-річний житель села Вересневе.

Його затримали якраз тоді, коли він здавав новий телефон у ломбард. Тепер він отримав повідомлення про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (шахрайство).

Нагадаємо, раніше у Києві затримали чоловіка, який відібрав гроші в дівчини, погрожуючи іграшковим пістолетом. Зловмисник – 26-річний уродженець Чернігівщини, який нещодавно переїхав до столиці у пошуках роботи.

Рівне шахрайство поліція
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
Ярослав Железняк: СБУ не відреагувала на запит щодо сонячних станцій Шурми
21 січня 2026, 15:01
У Києві судитимуть ділка за організацію втечі чоловіків до Румунії за $20 тисяч
21 січня 2026, 14:55
В Україні перевірять бронювання енергетиків і комунальників
21 січня 2026, 14:47
На Тернопільщині мікроавтобус врізався у вантажівку: постраждав 19-річний юнак
21 січня 2026, 14:46
На Рівненщині горіла вантажівка з селітрою: пожежу швидко ліквідували
21 січня 2026, 14:42
У Хмельницькому затримали іноземця, який вимагав 300 тисяч доларів "боргу "у криптобізнесмена
21 січня 2026, 14:36
Польські фермери блокуватимуть пункт пропуску на Львівщині
21 січня 2026, 14:28
У Запоріжжі відкрили платформу допомоги для ветеранів та родин військових
21 січня 2026, 14:07
Суд не заарештував кошти Тимошенко, але заарештував майно її чоловіка та майно, вилучене під час обшуку
21 січня 2026, 13:59
В Укренерго розповіли про стан енергосистеми після атаки РФ 21 січня
21 січня 2026, 13:49
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Історія українських референдумів: як це було
Всі публікації »
