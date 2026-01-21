13:28  21 января
В Кировоградской области легковушка столкнулась с грузовиком: погибли два человека
13:08  21 января
Сильные морозы отступают, но ожидаются снегопады: какая будет погода 22 января
10:36  21 января
В Киеве двое слесарей аварийных бригад умерли из-за нагрузки – нардеп
UA | RU
UA | RU
21 января 2026, 13:59

Суд не арестовал средства Тимошенко, но арестовал имущество ее мужа и имущество, изъятое во время обыска

21 января 2026, 13:59
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Высший антикоррупционный суд с третьей попытки рассмотрел ходатайство прокуроров по аресту имущества главы парламентской фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко

Как передает RegioNews, об этом стало известно по трансляции заседания в зале суда.

Суд частично удовлетворил ходатайство не арестовывать средства на счету Юлии Тимошенко. В то же время, был наложен арест на имущество мужчины и наложил арест на имущество нардепки, изъятое во время обыска.

Когда судья ушел в совещательную комнату, Тимошенко заявила в комментарии журналистам, что будут подавать иск против НАБУ и САП.

Обыски и подозрение Тимошенко: что известно

Вечером 13 января НАБУ и САП сообщили о разоблачении руководителя одной из депутатских фракций Верховной Рады в коррупции. В то же время источники "Украинской правды" сообщали, что речь идет о лидере фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

Народный депутат Алексей Гончаренко также подтвердил, что речь идет именно о Тимошенко.

Антикоррупционные органы заявили, что руководителя фракции разоблачили на предложения неправомерной выгоды ряду народных депутатов из фракций, которые она не возглавляет, за голосование "за" или "против" конкретных законопроектов.

Утром 14 января собеседники УП в политических кругах сообщили об объявлении подозрения главе фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Впоследствии сама Тимошенко подтвердила проведение обысков в офисе партии, в то же время заявив, что отвергает все обвинения.

Впоследствии НАБУ и САП официально сообщили об объявлении подозрения руководительнице одной из депутатских фракций Верховной Рады в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам на постоянной основе.

Также НАБУ обнародовало записи разговоров, на которых, по версии следствия, лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко обсуждает с неизвестным народным депутатом систему оплаты за конкретные голосования в Верховной Раде.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
суд политика ВАКС арест Юлия Тимошенко
Зеленский отреагировал на дело в отношении Тимошенко
20 января 2026, 15:12
ВАКС избрал меру пресечения Юлии Тимошенко
16 января 2026, 14:55
Все новости »
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
Польские фермеры будут блокировать пункт пропуска во Львовской области
21 января 2026, 14:28
В Запорожье открыли платформу помощи для ветеранов и семей военных
21 января 2026, 14:07
В Укрэнерго рассказали о состоянии энергосистемы после атаки РФ 21 января
21 января 2026, 13:49
Мир в Украине не наступит уже завтра, но мы двигаемся вперед, – Буданов
21 января 2026, 13:33
В Кировоградской области легковушка столкнулась с грузовиком: погибли два человека
21 января 2026, 13:28
НАБУ раскрыло хищение средств по "зеленому" тарифу, среди подозреваемых – экс-заместитель главы ОП
21 января 2026, 13:26
Неравноценный обмен: в Ровно мошенник в магазине техники заменил дорогой телефон на подделку
21 января 2026, 13:25
Воровали деньги прямо с карточек: в Житомирской области 19-летний парень организовал "банду аферистов"
21 января 2026, 13:15
Сильные морозы отступают, но ожидаются снегопады: какая будет погода 22 января
21 января 2026, 13:08
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
История украинских референдумов: как это было
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Юрий Бутусов
Остап Дроздов
Все блоги »