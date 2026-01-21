Суд не арестовал средства Тимошенко, но арестовал имущество ее мужа и имущество, изъятое во время обыска

иллюстративное фото: из открытых источников

Как передает RegioNews, об этом стало известно по трансляции заседания в зале суда.

Суд частично удовлетворил ходатайство не арестовывать средства на счету Юлии Тимошенко. В то же время, был наложен арест на имущество мужчины и наложил арест на имущество нардепки, изъятое во время обыска.

Когда судья ушел в совещательную комнату, Тимошенко заявила в комментарии журналистам, что будут подавать иск против НАБУ и САП.

Обыски и подозрение Тимошенко: что известно

Вечером 13 января НАБУ и САП сообщили о разоблачении руководителя одной из депутатских фракций Верховной Рады в коррупции. В то же время источники "Украинской правды" сообщали, что речь идет о лидере фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

Народный депутат Алексей Гончаренко также подтвердил, что речь идет именно о Тимошенко.

Антикоррупционные органы заявили, что руководителя фракции разоблачили на предложения неправомерной выгоды ряду народных депутатов из фракций, которые она не возглавляет, за голосование "за" или "против" конкретных законопроектов.

Утром 14 января собеседники УП в политических кругах сообщили об объявлении подозрения главе фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Впоследствии сама Тимошенко подтвердила проведение обысков в офисе партии, в то же время заявив, что отвергает все обвинения.

Впоследствии НАБУ и САП официально сообщили об объявлении подозрения руководительнице одной из депутатских фракций Верховной Рады в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам на постоянной основе.

Также НАБУ обнародовало записи разговоров, на которых, по версии следствия, лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко обсуждает с неизвестным народным депутатом систему оплаты за конкретные голосования в Верховной Раде.