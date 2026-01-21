13:28  21 января
В Кировоградской области легковушка столкнулась с грузовиком: погибли два человека
13:08  21 января
Сильные морозы отступают, но ожидаются снегопады: какая будет погода 22 января
10:36  21 января
В Киеве двое слесарей аварийных бригад умерли из-за нагрузки – нардеп
UA | RU
UA | RU
21 января 2026, 13:08

Сильные морозы отступают, но ожидаются снегопады: какая будет погода 22 января

21 января 2026, 13:08
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Первые осадки появятся на юго-западе Украины, вечером местами в центральных областях и на севере. На остальной территории – без осадков

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз погоды от Натальи Диденко.

По ее словам, в ближайшую ночь еще ожидаются сильные морозы, однако днем температура воздуха повысится до -2...-5 градусов, вдоль северных областей местами до -8, в большинстве центральных областей столбики термометров будут колебаться от 2 мороза до 1 тепла, на юге 0...+2 градуса, в Крыму.

Ветер в Украине предполагается юго-восточным, умеренным, временами будет порывистым.

В Киеве 22 января ожидается холодная ночь до -12 градусов, днем потеплеет -4…-2 градуса.

"В связи с грядущей ротацией воздушных масс начнет увеличиваться облачность и юго-восточный ветер усилится до умеренного. Местами возможен небольшой снег. На дорогах гололедица", – подытожила Н.Диденко.

Как сообщалось, морозы в Украине начнут ослабевать. Уже с 25-26 января температура воздуха будет достигать нуля и даже небольших плюсов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
погода прогноз зима Синоптики
Зима в Харькове: секреты выживания тех, кто живет на улице годами
16 января 2026, 14:50
Холодно на улице: 4 правила, как уберечься от обморожения и переохлаждения
14 января 2026, 20:40
Синоптик рассказала, долго ли еще продержатся суровые морозы
13 января 2026, 16:19
Все новости »
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
Польские фермеры будут блокировать пункт пропуска во Львовской области
21 января 2026, 14:28
В Запорожье открыли платформу помощи для ветеранов и семей военных
21 января 2026, 14:07
Суд не арестовал средства Тимошенко, но арестовал имущество ее мужа и имущество, изъятое во время обыска
21 января 2026, 13:59
В Укрэнерго рассказали о состоянии энергосистемы после атаки РФ 21 января
21 января 2026, 13:49
Мир в Украине не наступит уже завтра, но мы двигаемся вперед, – Буданов
21 января 2026, 13:33
В Кировоградской области легковушка столкнулась с грузовиком: погибли два человека
21 января 2026, 13:28
НАБУ раскрыло хищение средств по "зеленому" тарифу, среди подозреваемых – экс-заместитель главы ОП
21 января 2026, 13:26
Неравноценный обмен: в Ровно мошенник в магазине техники заменил дорогой телефон на подделку
21 января 2026, 13:25
Воровали деньги прямо с карточек: в Житомирской области 19-летний парень организовал "банду аферистов"
21 января 2026, 13:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
История украинских референдумов: как это было
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Юрий Бутусов
Остап Дроздов
Все блоги »