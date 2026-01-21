Сильные морозы отступают, но ожидаются снегопады: какая будет погода 22 января

иллюстративное фото: из открытых источников

Первые осадки появятся на юго-западе Украины, вечером местами в центральных областях и на севере. На остальной территории – без осадков

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз погоды от Натальи Диденко.

По ее словам, в ближайшую ночь еще ожидаются сильные морозы, однако днем температура воздуха повысится до -2...-5 градусов, вдоль северных областей местами до -8, в большинстве центральных областей столбики термометров будут колебаться от 2 мороза до 1 тепла, на юге 0...+2 градуса, в Крыму.

Ветер в Украине предполагается юго-восточным, умеренным, временами будет порывистым.

В Киеве 22 января ожидается холодная ночь до -12 градусов, днем потеплеет -4…-2 градуса.

"В связи с грядущей ротацией воздушных масс начнет увеличиваться облачность и юго-восточный ветер усилится до умеренного. Местами возможен небольшой снег. На дорогах гололедица", – подытожила Н.Диденко.

Как сообщалось, морозы в Украине начнут ослабевать. Уже с 25-26 января температура воздуха будет достигать нуля и даже небольших плюсов.