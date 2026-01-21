Фото: полиция

Правоохранители передали в суд дело киевлянина, наладившего схему незаконной переправки мужчин через границу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции .

Делок искал "клиентов" среди своих знакомых. За 20 тысяч долларов он обещал организовать выезд в Румынию. По его плану, "клиент" должен был самостоятельно доехать до Львовщины, откуда его должны были перевезти через границу на автомобиле в обход блокпостов.

Во время обыска в доме 35-летнего организатора незаконного трансфера полицейские изъяли часть оплаты – 15 тысяч долларов, полученных от клиента за "услугу". Делка задержали.

Киевлянина обвиняют в незаконной переправке лиц через границу (ч. 3 ст. 332 УК). Правоохранители завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд.

Фигуранту грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

