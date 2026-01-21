13:28  21 января
В Кировоградской области легковушка столкнулась с грузовиком: погибли два человека
Сильные морозы отступают, но ожидаются снегопады: какая будет погода 22 января
В Киеве двое слесарей аварийных бригад умерли из-за нагрузки – нардеп
В Кировоградской области легковушка столкнулась с грузовиком: погибли два человека

Фото: полиция
Смертельное ДТП произошло в среду, 21 января, в Кропивницком районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель Citroen, двигаясь по второстепенной дороге со стороны села Дмитровка в город Знаменка, нарушил требования знака Stop. Он не пропустил грузовик IVECO под управлением 39-летнего водителя, который ехал по главной дороге – объездной вокруг Знаменки в направлении Александрии.

В результате выезда на главную дорогу произошло столкновение транспортных средств.

От полученных травм 69-летний водитель авто Citroen и его 68-летняя пассажирка погибли на месте.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.

Не пропустил грузовик: в Кировоградской области произошло смертельное ДТП

Напомним, 20 января на трассе в Кировоградской области столкнулись маршрутка и легковушка. Один человек погиб, девятеро травмированы.

