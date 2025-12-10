В Одессе маршрутка насмерть сбила мужчину
ДТП произошло вечером 9 декабря в Киевском районе города
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Водитель маршрутки сбил 67-летнего мужчину, когда тот переходил дорогу в неустановленном месте.
Пешехода доставили в больницу, где он, к сожалению, скончался. Водитель и пассажиры маршрутки не пострадали.
Правоохранители проверили 46-летнего водителя на состояние опьянения – он был трезв.
По данному факту возбуждено уголовное производство. Назначен ряд судебных экспертиз. Продолжается досудебное расследование.
Напомним, утром 9 декабря на Броварском проспекте в Киеве произошло ДТП с участием автомобиля Audi. В результате аварии пострадали пять человек.
