Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель маршрутки сбил 67-летнего мужчину, когда тот переходил дорогу в неустановленном месте.

Пешехода доставили в больницу, где он, к сожалению, скончался. Водитель и пассажиры маршрутки не пострадали.

Правоохранители проверили 46-летнего водителя на состояние опьянения – он был трезв.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Назначен ряд судебных экспертиз. Продолжается досудебное расследование.

