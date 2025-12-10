14:20  10 грудня
В Одесі викрили організаторів нелегального онлайн-покеру
10:49  10 грудня
На Прикарпатті на сходах лікарні знайшли новонароджену дівчинку
09:25  10 грудня
У Києві знайшли мертвим сина космонавта Каденюка – ЗМІ
10 грудня 2025, 12:57

У Рівному водій в наркотичному сп'янінні збив 11-річного хлопчика: суд виніс вирок

10 грудня 2025, 12:57
Фото: Національна поліція
Один рік за ґратами проведе керманич, який у Рівному в стані наркотичного сп'яніння збив малолітнього пішохода

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що аварія трапилася 14 червня 2024 року.

У Рівному 44-річний водій автомобіля "Kia" збив 11-річного хлопчика, який перетинав дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Внаслідок ДТП дитина отримала перелом ноги.

Поліція виявила у керманича ознаки наркотичного сп’яніння, що підтвердив медичний огляд. Йому повідомили про підозру.

Рівненський міський суд виніс вирок 46-річному водію: 1 рік позбавлення волі та позбавлення права керувати транспортними засобами на 3 роки.

Законної сили вирок ще не набрав і може бути оскаржений протягом 30 днів.

Нагадаємо, у місті Карлівка на Полтавщині співробітники Державного бюро розслідувань затримали правоохоронця, який на смерть збив двох 17-річних сестер. Після аварії водій спочатку залишив місце події, але згодом повернувся. За інформацією слідства, він перебував у стані алкогольного сп'яніння.

суд наркотики ДТП Рівне аварія дитина вирок пішохід водій
