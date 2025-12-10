Фото: Національна поліція

Один рік за ґратами проведе керманич, який у Рівному в стані наркотичного сп'яніння збив малолітнього пішохода

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що аварія трапилася 14 червня 2024 року.

У Рівному 44-річний водій автомобіля "Kia" збив 11-річного хлопчика, який перетинав дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Внаслідок ДТП дитина отримала перелом ноги.

Поліція виявила у керманича ознаки наркотичного сп’яніння, що підтвердив медичний огляд. Йому повідомили про підозру.

Рівненський міський суд виніс вирок 46-річному водію: 1 рік позбавлення волі та позбавлення права керувати транспортними засобами на 3 роки.

Законної сили вирок ще не набрав і може бути оскаржений протягом 30 днів.

