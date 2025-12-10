Фото: полиция

ДТП произошло во вторник, 9 декабря, на автодороге "Р-63" недалеко от села Грубная Днестровского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель легковушки "ВАЗ 21101" не справился с управлением и врезался в грузовик Mercedes Benz Actros под управлением 49-летнего жителя села Ивановцы.

В результате аварии 19-летний водитель и четверо пассажиров "ВАЗа" – двое 16-летних, 17-летний и 19-летний жители села Шишковцы Днестровского района – получили травмы. Их госпитализировали.

По данному факту возбуждено уголовное производство.

Транспортные средства изъяты. Досудебное расследование продолжается.

