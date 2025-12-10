10:49  10 декабря
На Прикарпатье на лестнице больницы нашли новорожденную девочку
09:25  10 декабря
В Киеве нашли мертвым сына космонавта Каденюка – СМИ
08:21  10 декабря
Оккупанты на Луганщине вербуют украинских детей прямо из школьных парт – ЦПД
10 декабря 2025, 11:46

На Буковине легковушка врезалась в грузовик: пострадали пятеро юношей

10 декабря 2025, 11:46
Фото: полиция
ДТП произошло во вторник, 9 декабря, на автодороге "Р-63" недалеко от села Грубная Днестровского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель легковушки "ВАЗ 21101" не справился с управлением и врезался в грузовик Mercedes Benz Actros под управлением 49-летнего жителя села Ивановцы.

В результате аварии 19-летний водитель и четверо пассажиров "ВАЗа" – двое 16-летних, 17-летний и 19-летний жители села Шишковцы Днестровского района – получили травмы. Их госпитализировали.

По данному факту возбуждено уголовное производство.

Транспортные средства изъяты. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, утром 9 декабря на Броварском проспекте в Киеве произошло ДТП с участием автомобиля Audi. В результате аварии пострадали пять человек.

