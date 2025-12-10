Грипп и ОРВИ в регионах: где в Украине уже превышен эпидпорог

Иллюстративное фото: из открытых источников

В период с 1 по 7 декабря 2025 года в Украине зарегистрировано 125 438 случаев гриппа, COVID-19 и других ОРВИ – на 2,3% больше, чем на прошлой неделе

Об этом сообщило Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

Несмотря на общий рост числа случаев, уровень заболеваемости COVID-19 уменьшился: зафиксировано 439 подтвержденных случаев, что на 16,3% меньше, чем неделей ранее.

В больницы госпитализировали 1246 взрослых и 1865 детей с осложнениями, связанными с гриппом, ОРВИ и COVID-19. Всем больным была оказана необходимая медицинская помощь.

Общая эпидемическая ситуация в стране остается стабильной и типичной для этого сезона. Только в Ивано-Франковской области зафиксировано незначительное превышение эпидемического порога. В Житомирской области , напротив, уровень заболеваемости вернулся к предэпидемическому показателю.

Медики подчеркивают, что грипп обычно начинается резко – с высокой температуры, сильной головной боли и сухого кашля.

COVID-19 чаще развивается постепенно и сопровождается лихорадкой, потерей обоняния или вкуса, слабостью и болью в горле.

При первых симптомах врачи рекомендуют не заниматься самолечением, а обратиться к семейному врачу и оставаться дома, чтобы не подвергать риску других.

Напомним, ранее в Минздраве рассказали, когда ждать пик заболеваемости ОРВИ.

Как известно, в Украине с 29 сентября официально стартовал эпидемический сезон заболеваемости гриппом, COVID-19 и другие острые респираторные вирусные инфекции, который продлится до 17 мая 2026 года.