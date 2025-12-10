10:49  10 декабря
10 декабря 2025, 12:29

В Одесской области пограничники задержали микроавтобус с мужчинами, которые заплатили по 8000 долларов, чтобы попасть в Молдову

10 декабря 2025, 12:29
фото: ГПСУ
Оперативники Подольского пограничного отряда в Раздельнянском районе остановили микроавтобус «Mersedes» иностранной регистрации, заполненный мужчинами призывного возраста

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Как стало известно, водитель и десять пассажиров пытались незаконно пересечь приднестровский сегмент украинско-молдавской границы.

Пограничники установили, что желающие попасть в соседнюю Молдову обратились за помощью к администратору телеграмм-канала. Последний заранее позаботился о комфортных условиях поездки своих клиентов, поэтому оставил на одной из стоянок города Одесса микроавтобус и ключи от него.

Не имея никаких гарантий успешной переправки, каждый из путешественников заплатил по 8000 долларов США на криптогаманец админа.

За попытку незаконной переправки десяти мужчин через границу, водителю может грозить лишение свободы, тогда как его "клиентам" – многотысячный штраф.

Как сообщалось, в Одесской области дельцы пытались подкупить пограничника, чтобы выпустить "клиента" за границу. Военнослужащий ГПСУ сообщил свое руководство о предложении неправомерной выгоды и отказался помогать злоумышленникам.

