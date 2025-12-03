14:56  03 декабря
03 декабря 2025, 17:40

В Ровенской области BMW влетело в грузовик: водитель погиб на месте

03 декабря 2025, 17:40
Фото: Нацполиция
Авария произошла 3 декабря, около 13 часов на трассе «Киев-Чоп» вблизи села Колоденко. К сожалению, потерпевший погиб на месте от полученных травм

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Предварительно, 55-летний водитель BMW X5 выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с грузовиком MAN, который перевозил животных. От удара оба авто взлетели в кювет. Внедорожник опрокинулся.

Водитель BMW погиб на месте от полученных травм. Его тело спасатели деблокировали из изуродованного авто.

"По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего, следователь начал досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 УК Украины", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Житомире произошла смертельная авария с участием Mercedes-Benz. Смерть пешехода, внезапно оказавшегося на проезжей части, вызвала волну вопросов об обстоятельствах ДТП.

