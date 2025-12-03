На Рівненщині BMW влетіло у вантажівку: водій загинув на місці

Фото: Нацполіція

Аварія сталась 3 грудня, близько 13 години на трасі «Київ-Чоп» поблизу села Колоденка. На жаль, потерпілий загинув на місці від отриманих травм

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Попередньо, 55-річний водій BMW X5 виїхав на зустрічну смугу, де допустив зіткнення із вантажівкою MAN, яка перевозила тварин. Від удару обидва авто злетіли у кювет. Позашляховик перекинувся.

Водій BMW загинув на місці від отриманих травм. Його тіло рятувальники деблокували із понівеченого авто.

"За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчий розпочав досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 КК України", - повідомили в поліції.

