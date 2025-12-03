14:56  03 грудня
Буде домінувати антициклон. Синоптик розповіла, яку погоду очікувати 4 грудня
13:58  03 грудня
На Тернопільщині жінка потрощила Алею пам’яті Героїв
13:25  03 грудня
У МОЗ розповіли, коли чекати пік захворюваності на ГРВІ
UA | RU
UA | RU
03 грудня 2025, 17:40

На Рівненщині BMW влетіло у вантажівку: водій загинув на місці

03 грудня 2025, 17:40
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Аварія сталась 3 грудня, близько 13 години на трасі «Київ-Чоп» поблизу села Колоденка. На жаль, потерпілий загинув на місці від отриманих травм

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Попередньо, 55-річний водій BMW X5 виїхав на зустрічну смугу, де допустив зіткнення із вантажівкою MAN, яка перевозила тварин. Від удару обидва авто злетіли у кювет. Позашляховик перекинувся.

Водій BMW загинув на місці від отриманих травм. Його тіло рятувальники деблокували із понівеченого авто.

"За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчий розпочав досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 КК України", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше в Житомирі трапилася смертельна аварія за участю Mercedes-Benz. Загибель пішохода, який раптово опинився на проїжджій частині, викликала хвилю запитань щодо обставин ДТП.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП аварія поліція
У центрі Полтави п'яний водій зніс паркан і меморіальні щити
03 грудня 2025, 12:53
На Рівненщині судитимуть водія, який спричинив смертельну ДТП
03 грудня 2025, 12:45
Смертельна аварія на Полтавщині: ДБР шукає свідків загибелі двох сестер
03 грудня 2025, 11:15
Всі новини »
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
На Житомирщині 36-річний чоловік повідомив про вибухівку у багатоповерхівці
03 грудня 2025, 19:11
Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу та Нікопольщині: троє людей поранені, понівечена критична інфраструктура
03 грудня 2025, 18:54
Відключення світла по всій Україні: в Укренерго попередили, на що чекати 4 грудня
03 грудня 2025, 18:40
Трагедія на Вінниччині: куріння в оселі спричинило пожежу, загинула жінка
03 грудня 2025, 18:19
На окупованій території Запорізької області окупанти запроваджують нові правила для власників житла
03 грудня 2025, 18:15
Колишнього прем'єр-міністра України заочно засудили на 15 років за держзраду
03 грудня 2025, 18:07
Стало відомо, чому не передбачено збільшення зарплат військовим
03 грудня 2025, 18:05
Обіцяли допомогти з кредитом: на Рівненщині жінка віддала аферистам тисячі гривень
03 грудня 2025, 17:55
Кожен четвертий українець став менше заробляти, ніж торік
03 грудня 2025, 17:54
Європі важливо донести просту думку: якщо Україна впаде – ви будете наступні
03 грудня 2025, 17:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Всі публікації »
Ігор Луценко
Віктор Шлінчак
Вадим Денисенко
Всі блоги »