В центре Полтавы пьяный водитель снес забор и мемориальные щиты

Фото: Патрульная полиция Полтавской области

В среду, 3 декабря, около 1:00 в центре Полтавы произошло дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщила Патрульная полиция Полтавской области, передает RegioNews.

По предварительной информации патрульной полиции, водитель автомобиля Renault Logan, двигаясь по улице Симона Петлюры, не остановился на перекрестке с улицей Соборности и на скорости снес забор Каштановой аллеи.

В результате столкновения повреждены три щита с портретами погибших защитников в проекте "Полтава помнит героев". Автомобиль остановился у противоположной части забора.

В ходе общения с водителем инспекторы установили, что после ДТП он употреблял алкоголь. Обзор с помощью прибора Драгер показал 1,84 промилле.

На водителя составлены протоколы об административных правонарушениях.

