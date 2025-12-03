07:24  03 декабря
В Одессе разоблачили сеть нелегальных игорных заведений: организаторов будут судить
10:13  03 декабря
Собирал данные для РФ: в Киеве разоблачили работника охранной компании
12:53  03 декабря
В центре Полтавы пьяный водитель снес забор и мемориальные щиты
03 декабря 2025, 12:53

В центре Полтавы пьяный водитель снес забор и мемориальные щиты

03 декабря 2025, 12:53
Фото: Патрульная полиция Полтавской области
В среду, 3 декабря, около 1:00 в центре Полтавы произошло дорожно-транспортное происшествие. 

Об этом сообщила Патрульная полиция Полтавской области, передает RegioNews.

По предварительной информации патрульной полиции, водитель автомобиля Renault Logan, двигаясь по улице Симона Петлюры, не остановился на перекрестке с улицей Соборности и на скорости снес забор Каштановой аллеи.

В результате столкновения повреждены три щита с портретами погибших защитников в проекте "Полтава помнит героев". Автомобиль остановился у противоположной части забора.

В ходе общения с водителем инспекторы установили, что после ДТП он употреблял алкоголь. Обзор с помощью прибора Драгер показал 1,84 промилле.

На водителя составлены протоколы об административных правонарушениях.

Напомним, на Хмельнитчине маршрутка с пассажирами врезалась в дерево. В результате ДТП 62-летний водитель и четверо пассажиров, среди которых двое несовершеннолетних, получили травмы. По факту аварии возбуждено уголовное производство.

Полтава ДТП алкоголь водитель ограждение мемориальные щиты
