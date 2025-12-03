Фото: Нацполиция

В Ровенской области перед судом предстанет водитель, который вызвал смертельное ДТП. Он может сесть за решетку

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews .

Сама авария произошла 7 сентября. Тогда 25-летний водитель Audi двигался со скоростью 129-139 км/ч. Он наехал на автомобиль Citroen, за рулем которого находился 59-летний мужчина. Автомобиль стоял в попутном направлении. От удара Audi уехал за пределы проезжей части, где врезался в бетонный столб.

В результате полученных травм водитель Citroen погиб на месте. Водитель Audi травм не получил. Известно, что он был трезв.

25-летний водитель получил уведомление о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Ему грозит от трех до девяти лет заключения.

Напомним, ранее в городе Карловка на Полтавщине правоохранитель насмерть сбил двух 17-летних сестер, которые шли по обочине дороги, – после трагедии водитель сначала скрылся с места происшествия, но впоследствии вернулся.