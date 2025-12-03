07:24  03 декабря
В Одессе разоблачили сеть нелегальных игорных заведений: организаторов будут судить
10:13  03 декабря
Собирал данные для РФ: в Киеве разоблачили работника охранной компании
12:53  03 декабря
В центре Полтавы пьяный водитель снес забор и мемориальные щиты
UA | RU
UA | RU
03 декабря 2025, 12:45

В Ровенской области будут судить водителя, повлекшего смертельное ДТП

03 декабря 2025, 12:45
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Ровенской области перед судом предстанет водитель, который вызвал смертельное ДТП. Он может сесть за решетку

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews .

Сама авария произошла 7 сентября. Тогда 25-летний водитель Audi двигался со скоростью 129-139 км/ч. Он наехал на автомобиль Citroen, за рулем которого находился 59-летний мужчина. Автомобиль стоял в попутном направлении. От удара Audi уехал за пределы проезжей части, где врезался в бетонный столб.

В результате полученных травм водитель Citroen погиб на месте. Водитель Audi травм не получил. Известно, что он был трезв.

25-летний водитель получил уведомление о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Ему грозит от трех до девяти лет заключения.

Напомним, ранее в городе Карловка на Полтавщине правоохранитель насмерть сбил двух 17-летних сестер, которые шли по обочине дороги, – после трагедии водитель сначала скрылся с места происшествия, но впоследствии вернулся.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТП авария Ровенская область
В Житомирской области установили причину смерти 67-летнего пешехода
02 декабря 2025, 18:13
Смертельное ДТП в Киевской области: мужчина выбежал на дорогу и попал под колеса
02 декабря 2025, 17:55
В Полтавской области микроавтобус врезался в трактор: пострадал мужчина
02 декабря 2025, 13:13
Все новости »
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
В Минздраве рассказали, когда ждать пик заболеваемости ОРВИ
03 декабря 2025, 13:25
51% украинцев готовы протестовать, если страна пойдет на неприемлемые компромиссы – опрос
03 декабря 2025, 12:59
В Винницкой области задержали таксиста, который за деньги помогал мужчинам бежать за границу
03 декабря 2025, 12:59
"Челночная дипломатия" Виткоффа и Кушнера привела к их публичному позору
03 декабря 2025, 12:55
В центре Полтавы пьяный водитель снес забор и мемориальные щиты
03 декабря 2025, 12:53
На Волыни разоблачили схему контрабанды авто под видом гуманитарной помощи для военных
03 декабря 2025, 12:38
В Херсонской области из-за атаки дрона погиб пожилой мужчина
03 декабря 2025, 12:24
В ЕС заявили о "падении Покровска" после почти года ожесточенных боев
03 декабря 2025, 12:11
Фронт двигается к коллапсу
03 декабря 2025, 12:03
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Все публикации »
Игорь Луценко
Виктор Шлинчак
Вадим Денисенко
Все блоги »