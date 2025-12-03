На Рівненщині судитимуть водія, який спричинив смертельну ДТП
Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.
Сама аварія сталась 7 вересня. Тоді 25-річний водій Audi рухався зі швидкістю 129-139 км/год. Він наїхав на автомобіль Citroen, за кермом якого був 59-річний чоловік. Автомобіль стояв у попутному напрямку. Від удару Audi виїхав за межі проїзної частини, де врізався у бетонний стовп.
Внаслідок отриманих травм водій Citroen загинув на місці. Водій Audi травм не отримав. Відомо, що він був тверезий.
25-річний водій отримав повідомлення про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту. Йому загрожує від трьох до дев'яти років ув'язнення.
