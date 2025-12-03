13:58  03 грудня
03 грудня 2025, 12:45

На Рівненщині судитимуть водія, який спричинив смертельну ДТП

03 грудня 2025, 12:45
Фото: Нацполіція
На Рівненщині перед судом постане водій, який спричинив смертельну ДТП. Він може сісти за ґрати

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Сама аварія сталась 7 вересня. Тоді 25-річний водій Audi рухався зі швидкістю 129-139 км/год. Він наїхав на автомобіль Citroen, за кермом якого був 59-річний чоловік. Автомобіль стояв у попутному напрямку. Від удару Audi виїхав за межі проїзної частини, де врізався у бетонний стовп.

Внаслідок отриманих травм водій Citroen загинув на місці. Водій Audi травм не отримав. Відомо, що він був тверезий.

25-річний водій отримав повідомлення про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту. Йому загрожує від трьох до дев'яти років ув'язнення.

Нагадаємо, раніше в місті Карлівка на Полтавщині правоохоронець на смерть збив двох 17-річних сестер, які йшли узбіччям дороги, – після трагедії водій спочатку втік з місця події, але згодом повернувся.

ДТП аварія Рівненська область
