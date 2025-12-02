13:30  02 декабря
В Днепре будут судить мужчину, который до смерти избил человека
В Полтавской области микроавтобус врезался в трактор: пострадал мужчина
В Киеве на Оболони мужчина с ножом нападал на прохожих
02 декабря 2025, 14:41

В Винницкой области будут судить мужчину за неоднократное изнасилование 10-летнего ребенка

02 декабря 2025, 14:41
Иллюстративное фото: из открытых источников
В Винницкой области в суд направили обвинительный акт в отношении 45-летнего жителя Винницкого района, обвиняемого в неоднократном изнасиловании 10-летнего ребенка

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По данным следствия, обвиняемый, пользуясь уязвимым состоянием ребенка и его доверием, неоднократно совершал против него противоправные действия.

Следователи завершили досудебное расследование и передали дело в суд

Мужчине инкриминируют ч.ч. 4 и 6 ст. 152 Уголовного кодекса Украины – изнасилование лица, не достигшего 14 лет, совершенное повторно.

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, в Одессе задержан мужчина, который несколько лет насиловал племянницу и снимал это на видео. Суд взял 41-летнего злоумышленника под стражу без альтернативы внесению залога. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

