В Винницкой области будут судить мужчину за неоднократное изнасилование 10-летнего ребенка

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Винницкой области в суд направили обвинительный акт в отношении 45-летнего жителя Винницкого района, обвиняемого в неоднократном изнасиловании 10-летнего ребенка

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По данным следствия, обвиняемый, пользуясь уязвимым состоянием ребенка и его доверием, неоднократно совершал против него противоправные действия.

Следователи завершили досудебное расследование и передали дело в суд

Мужчине инкриминируют ч.ч. 4 и 6 ст. 152 Уголовного кодекса Украины – изнасилование лица, не достигшего 14 лет, совершенное повторно.

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, в Одессе задержан мужчина, который несколько лет насиловал племянницу и снимал это на видео. Суд взял 41-летнего злоумышленника под стражу без альтернативы внесению залога. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.