В Киеве мужчина с ножом нападал на прохожих

Фото: полиция
Киевлянин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приставал к незнакомцам и угрожал им ножом

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Инцидент произошел на днях во дворе одной из многоэтажек Оболонского района. Мужчина с ножом набросился на водителя, который находился в припаркованном автомобиле, и пытался открыть дверь. После нападавший повредил кузов машины и препятствовал водителю уехать со двора.

В дальнейшем фигурант спровоцировал конфликт с супругами, проходящими мимо. Демонстрируя нож, он начал размахивать лезвием и повалил мужчину на землю, в результате чего тот получил перелом предплечья.

Злоумышленника задержали – им оказался 40-летний местный житель, который был пьян.

Отмечается, что ранее фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Задержанному объявили подозрение по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Ему грозит до семи лет тюрьмы.

На период досудебного расследования фигурант будет находиться под стражей.

Напомним, ранее в Киеве задержали мужчину, отобравшего деньги у девушки, угрожая игрушечным пистолетом. Злоумышленник – 26-летний уроженец Черниговщины, недавно переехавший в столицу в поисках работы.

