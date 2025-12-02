13:30  02 декабря
В Днепре будут судить мужчину, который до смерти избил человека
В Полтавской области микроавтобус врезался в трактор: пострадал мужчина
В Киеве на Оболони мужчина с ножом нападал на прохожих
В Днепре будут судить мужчину, который до смерти избил человека

Фото: Нацполиция
В Днепре перед судом предстанет человек, до смерти избивший человека. Теперь ему может угрожать заключение

Об этом сообщает полиция Днепра, передает RegioNews.

Известно, что 34-летний мужчина неоднократно избивал потерпевшего. В августе этого года они снова поссорились. Тогда злоумышленник нанес 55-летнему мужчине многочисленные удары, после чего пострадавшего госпитализировали в больницу. К сожалению, от полученных травм он скончался.

"При процессуальном руководстве Левобережной окружной прокуратуры города следователи отдела полиции № 1 Днепровского районного управления полиции № 2 сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи – до 10 лет лишения свободы", - сообщили в полиции.

Напомним, одесские полицейские задержали 38-летнего мужчину, беспощадно избившего отца-пенсионера. О госпитализации 67-летнего мужчины с тяжелыми травмами правоохранителям сообщили врачи. За совершенное ему грозит до 8 лет лишения свободы.

