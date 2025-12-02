Фото: Нацполиция

В Днепре перед судом предстанет человек, до смерти избивший человека. Теперь ему может угрожать заключение

Об этом сообщает полиция Днепра, передает RegioNews.

Известно, что 34-летний мужчина неоднократно избивал потерпевшего. В августе этого года они снова поссорились. Тогда злоумышленник нанес 55-летнему мужчине многочисленные удары, после чего пострадавшего госпитализировали в больницу. К сожалению, от полученных травм он скончался.

"При процессуальном руководстве Левобережной окружной прокуратуры города следователи отдела полиции № 1 Днепровского районного управления полиции № 2 сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи – до 10 лет лишения свободы", - сообщили в полиции.

