На Рівненщині чоловіка, що вбив батька, відправлять на примусове лікування
51-річному жителю селища Володимирець, який протягом 10 років перебуває на спеціальному обліку, застосують примусові заходи медичного характеру
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Строк лікування визначатиме суд. Наразі чоловік перебуває у слідчому ізоляторі.
Як відомо, 12 вересня у Володимирці чоловік у власному домі завдав не менше 10 ударів кухонним ножем у грудну клітину 81-річному батькові який лежав на ліжку.
Нападника затримали та повідомили про підозру. Суд обрав йому тримання під вартою на 60 діб.
Згідно з висновком експерта, під час скоєння злочину підозрюваний не усвідомлював своїх дій та не міг ними керувати через наявне захворювання. Через це слідчий за погодженням прокуратури звернувся до суду з клопотанням про застосування до чоловіка примусових заходів медичного характеру у вигляді госпіталізації до спеціалізованого закладу.
Нагадаємо, раніше у Дніпрі засудили чоловіка, який під час сварки вбив свого знайомого. Обвинувачений запросив до себе сусіда, між ними виник конфлікт, у ході якого господар побив гостя, а потім задушив його. Тіло з ознаками насильницької смерті виявила місцева мешканка та викликала поліцію.