На Рівненщині чоловіка, що вбив батька, відправлять на примусове лікування

Фото: Національна поліція

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Строк лікування визначатиме суд. Наразі чоловік перебуває у слідчому ізоляторі.

Як відомо, 12 вересня у Володимирці чоловік у власному домі завдав не менше 10 ударів кухонним ножем у грудну клітину 81-річному батькові який лежав на ліжку.

Нападника затримали та повідомили про підозру. Суд обрав йому тримання під вартою на 60 діб.

Згідно з висновком експерта, під час скоєння злочину підозрюваний не усвідомлював своїх дій та не міг ними керувати через наявне захворювання. Через це слідчий за погодженням прокуратури звернувся до суду з клопотанням про застосування до чоловіка примусових заходів медичного характеру у вигляді госпіталізації до спеціалізованого закладу.

