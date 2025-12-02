13:30  02 грудня
У Дніпрі судитимуть чоловіка, який до смерті побив людину
13:13  02 грудня
На Полтавщині мікроавтобус врізався в трактор: постраждав чоловік
11:29  02 грудня
У Києві на Оболоні чоловік з ножем нападав на перехожих
UA | RU
UA | RU
02 грудня 2025, 15:24

На Рівненщині чоловіка, що вбив батька, відправлять на примусове лікування

02 грудня 2025, 15:24
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

51-річному жителю селища Володимирець, який протягом 10 років перебуває на спеціальному обліку, застосують примусові заходи медичного характеру

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Строк лікування визначатиме суд. Наразі чоловік перебуває у слідчому ізоляторі.

Як відомо, 12 вересня у Володимирці чоловік у власному домі завдав не менше 10 ударів кухонним ножем у грудну клітину 81-річному батькові який лежав на ліжку.

Нападника затримали та повідомили про підозру. Суд обрав йому тримання під вартою на 60 діб.

Згідно з висновком експерта, під час скоєння злочину підозрюваний не усвідомлював своїх дій та не міг ними керувати через наявне захворювання. Через це слідчий за погодженням прокуратури звернувся до суду з клопотанням про застосування до чоловіка примусових заходів медичного характеру у вигляді госпіталізації до спеціалізованого закладу.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі засудили чоловіка, який під час сварки вбив свого знайомого. Обвинувачений запросив до себе сусіда, між ними виник конфлікт, у ході якого господар побив гостя, а потім задушив його. Тіло з ознаками насильницької смерті виявила місцева мешканка та викликала поліцію.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Рівненська область убивство ніж ножове поранення психіатрична експертиза лікування син суд
На Вінниччині судитимуть чоловіка за неодноразове зґвалтування 10-річної дитини
02 грудня 2025, 14:41
У Дніпрі судитимуть чоловіка, який до смерті побив людину
02 грудня 2025, 13:30
У Києві на Оболоні чоловік з ножем нападав на перехожих
02 грудня 2025, 11:29
Всі новини »
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
Ексрозвіднику Роману Червінському змінили запобіжний захід на нічний домашній арешт
02 грудня 2025, 15:38
На Волині 15-річного хлопця затримали за вбивство пенсіонерки
02 грудня 2025, 14:55
На Запорізькому напрямку окупантам заважають наступати блекаути: що відомо
02 грудня 2025, 14:45
На Вінниччині судитимуть чоловіка за неодноразове зґвалтування 10-річної дитини
02 грудня 2025, 14:41
Двох жителів Закарпаття затримали за переправлення осіб через кордон
02 грудня 2025, 14:33
У Запоріжжі аферист зібрав донати небайдужих "для лікування"
02 грудня 2025, 14:20
На Волині колишній військовий організував схему втечі чоловіків за кордон
02 грудня 2025, 14:13
На Київщині затримали чоловіка, який збував пластичну вибухівку
02 грудня 2025, 13:58
Чи оголосять мобілізацію жінок в Україні: відповідь нардепа
02 грудня 2025, 13:54
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Валерій Чалий
Остап Дроздов
Всі блоги »