06:14  15 августа
На трассе на Одесщине легковушка BMW влетела в отбойник: есть погибшая и пострадавшая
07:28  15 августа
На Прикарпатье к 15 годам приговорили российского морпеха из оккупированного Крыма
07:30  15 августа
На линии огня: 280 детей остаются в зонах обязательной эвакуации
15 августа 2025, 09:05

На Буковине сообщено о подозрении 15 чиновникам за масштабные хищения бюджетных средств

15 августа 2025, 09:05
фото: Офис Генпрокурора
Прокуроры Черновицкой областной, Специализированной экологической и окружной прокуратуры сообщили о подозрении 15 лицам. Среди которых руководители коммунальных предприятий, сельские головы, руководители государственных учреждений, представители частных компаний и подрядных организаций

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Отмечается, что преступные схемы имели общий почерк: присвоение бюджетных средств, злоупотребление служебным положением, служебная халатность и недостоверное декларирование.

В частности, директор КП "Горсвет" вместе с директором частной компании растратили почти 2,2 млн грн на закупки осветительного оборудования по завышенным ценам.

Бывший временно исполняющий обязанности руководителя троллейбусного управления закупал электроэнергию по завышенному тарифу, нанеся бюджету более 1 млн грн убытков.

Также бывший руководитель департамента ЖКХ Черновицкого городского совета вместе с эксначальником отдела технадзора растратили более 3,3 млн грн на услуги по ремонту взлетно-посадочной полосы. и.о. Тереблеченского сельского головы присвоила более 250 тыс. грн. во время ремонта укрытия.

В сфере окружающей среды зафиксированы нарушения, повлекшие значительные убытки. Начальник службы очистных сооружений КП "Черновцыводоканал" и пять мастеров допустили отвод загрязненных стоков без полного цикла очистки — ущерб оценивается более чем в 2,5 млн грн. Эксдиректор Национального природного парка "Хотинский" согласовал незаконную рубку деревьев под видом строительства дороги, нанеся окружающей вред более чем 320 тыс. грн.

Также задокументированы случаи служебной халатности, в частности, начальник лаборатории строительной компании выдал сертификат на некачественный бетон, который использовался при ремонте международной трассы, чем нанес ущерб почти на 840 тыс. грн.

Кроме того, ведущий специалист Берегометского поселкового совета не задекларировала квартиру в Киеве стоимостью более 3,2 млн. грн.

Общая сумма ущерба, причиненного в результате этих уголовных правонарушений, превышает 10 млн грн.

Материалы уголовного производства переданы в суд. Ходатайство об избрании мер и отстранении подозреваемых от должностей находятся на рассмотрении.

Напомним, в Донецкой области разоблачили масштабные коррупционные схемы с участием должностных лиц и предпринимателей. Вместо помощи военным и гражданским они организовали сделки на миллионы гривен — во время военного положения и в условиях постоянной угрозы со стороны России.

Офис генпрокурора чиновники бюджетные деньги Черновицкая область руководитель коррупционная схема хищение средств
Все новости »
