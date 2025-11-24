12:45  24 ноября
В Киеве мужчина поджег авто из-за отказа женщины: подробности
10:50  24 ноября
Во Львове родители устроили стрельбу во дворе школы из-за ссоры детей
08:10  24 ноября
На Ровенщине умерла 3-летняя девочка: родители обвиняют врача
UA | RU
UA | RU
24 ноября 2025, 13:39

У бывшего руководителя одесской налоговой выявили необоснованных активов более чем на 5 млн грн

24 ноября 2025, 13:39
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Высший антикоррупционный суд признал необоснованными активы эксглавы одесской налоговой службы на сумму около 5,3 млн грн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Отмечается, что суд частично удовлетворил иск Специализированной антикоррупционной прокуратуры, поданный по материалам ГБР и дополненный информацией НАПК.

Как известно, работники ГБР обнаружили у бывшего руководителя Главного управления Государственной налоговой службы в Одесской области элитные автомобили, приобретенные по заниженным ценам.

По материалам, собранным Бюро, прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры обратился в Высший антикоррупционный суд с иском о признании этих активов необоснованными.

Речь идет об автомобилях Toyota Land Cruiser 200 (2018 года выпуска) и Audi RSQ8 (2020 года выпуска). Общая рыночная стоимость этих транспортных средств составляла более 5,3 млн грн.

Напомним, недавно сотрудники ГБР завершили расследование последнего уголовного производства в отношении эксначальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова о подделке им документов для оформления статуса лица, получившего ранения при защите Родины.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ГБР ВАКС САП налоговая служба Одесская область
На трассе Одесса–Рени грузовик столкнулся с легковушкой: есть погибшие
21 ноября 2025, 18:26
В Одесской области правоохранители устроили "охоту" на мужчин, которые уклоняются от мобилизации и находятся в розыске
21 ноября 2025, 17:23
В Одесском ТЦК произошел взрыв
21 ноября 2025, 15:47
Все новости »
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
Сумоист из Винницы стал победителем престижного турнира в Японии
24 ноября 2025, 14:35
Авиаудар по Славянску: в ГСЧС показали последствия
24 ноября 2025, 14:29
На Прикарпатье чиновники Гоструда требовали деньги у предпринимателей за услуги, которые должны были предоставляться бесплатно
24 ноября 2025, 14:18
Боксерка клуба "SMK-SPORT" Анна Охота завоевала бронзу на Кубке мира по боксу в Индии
24 ноября 2025, 14:03
Советник Президента назвал фейком информацию о якобы поручении Ермака о подозрении главе САП
24 ноября 2025, 13:58
Мирные планы, унижающие Украину, только стимулируют Путина к продолжению войны
24 ноября 2025, 13:55
В Николаеве из-за свечки загорелась стиральная машинка
24 ноября 2025, 13:43
Экснардепка от "Слуги народа" заявила, что не будет голосовать в Раде, пока не уволят Ермака
24 ноября 2025, 13:25
Стрельба на территории львовской школы: Садовый отреагировал на инцидент
24 ноября 2025, 13:11
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Все публикации »
Валерий Чалый
Геннадий Друзенко
Алексей Гончаренко
Все блоги »