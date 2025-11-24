У бывшего руководителя одесской налоговой выявили необоснованных активов более чем на 5 млн грн

иллюстративное фото: из открытых источников

Высший антикоррупционный суд признал необоснованными активы эксглавы одесской налоговой службы на сумму около 5,3 млн грн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Отмечается, что суд частично удовлетворил иск Специализированной антикоррупционной прокуратуры, поданный по материалам ГБР и дополненный информацией НАПК.

Как известно, работники ГБР обнаружили у бывшего руководителя Главного управления Государственной налоговой службы в Одесской области элитные автомобили, приобретенные по заниженным ценам.

По материалам, собранным Бюро, прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры обратился в Высший антикоррупционный суд с иском о признании этих активов необоснованными.

Речь идет об автомобилях Toyota Land Cruiser 200 (2018 года выпуска) и Audi RSQ8 (2020 года выпуска). Общая рыночная стоимость этих транспортных средств составляла более 5,3 млн грн.

Напомним, недавно сотрудники ГБР завершили расследование последнего уголовного производства в отношении эксначальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова о подделке им документов для оформления статуса лица, получившего ранения при защите Родины.