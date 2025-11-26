Будинок, земля і катер: у голови селищної ради на Рівненщині конфіскували майно на 5,8 млн грн

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов САП та визнав необґрунтованими активи на суму майже 5,8 млн грн, якими користується голова однієї з селищних рад Рівненської області

Про це повідомляє пресслужба САП, передає RegioNews.

Зазначається, що майно буде стягнуто в дохід держави в порядку цивільної конфіскації.

Йдеться про такі активи:

Житловий будинок площею 230 кв. м та земельну ділянку на 831 кв. м у центральній частині Рівного вартістю майже 4,2 млн грн, які в кінці 2019 року придбала теща посадовця.

Катер вартістю майже 1 млн грн.

Земельну ділянку площею 0,25 га.

Спеціальний вантажний автомобіль, – набуті у власність сім’єю посадовця у 2023 році.

Перевірку походження цього майна було розпочато на основі матеріалів ГУ Нацполіції в Рівненській області. Позов подано за результатами аналізу, проведеного Національним агентством з питань запобігання корупції.

Нагадаємо, на Буковині повідомлено про підозру 15 посадовцям за масштабні розкрадання бюджетних коштів. Серед яких – керівники комунальних підприємств, сільські голови, очільники державних установ, представники приватних компаній та підрядних організацій.