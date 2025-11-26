Будинок, земля і катер: у голови селищної ради на Рівненщині конфіскували майно на 5,8 млн грн
Вищий антикорупційний суд задовольнив позов САП та визнав необґрунтованими активи на суму майже 5,8 млн грн, якими користується голова однієї з селищних рад Рівненської області
Про це повідомляє пресслужба САП, передає RegioNews.
Зазначається, що майно буде стягнуто в дохід держави в порядку цивільної конфіскації.
Йдеться про такі активи:
- Житловий будинок площею 230 кв. м та земельну ділянку на 831 кв. м у центральній частині Рівного вартістю майже 4,2 млн грн, які в кінці 2019 року придбала теща посадовця.
- Катер вартістю майже 1 млн грн.
- Земельну ділянку площею 0,25 га.
- Спеціальний вантажний автомобіль, – набуті у власність сім’єю посадовця у 2023 році.
Перевірку походження цього майна було розпочато на основі матеріалів ГУ Нацполіції в Рівненській області. Позов подано за результатами аналізу, проведеного Національним агентством з питань запобігання корупції.
Нагадаємо, на Буковині повідомлено про підозру 15 посадовцям за масштабні розкрадання бюджетних коштів. Серед яких – керівники комунальних підприємств, сільські голови, очільники державних установ, представники приватних компаній та підрядних організацій.