Смертельное ДТП в Ровенской области: сбившего пешехода водителя будут судить
Авария произошла 11 ноября прошлого года в селе Новая Украинка на автодороге «Ровно-Тучин». Теперь водитель предстанет перед судом
Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.
По данным следствия, 37-летний водитель Skoda Octavia превысил скорость движения, выполняя маневр обгона. В результате он наехал на 41-летнего местного жителя. К сожалению, потерпевший от полученных травм погиб на месте.
Водитель получил подозрение. Сейчас следователь уже направил материалы в суд. Водителю грозит лишение свободы от трех до восьми лет.
Напомним, ранее во Львовской области перевернулся школьный автобус. Пострадали 67-летний водитель и его 61-летний пассажир. К счастью, учащихся в салоне не было.
