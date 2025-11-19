Смертельное ДТП в Ровенской области: сбившего пешехода водителя будут судить

Фото: Нацполиция

Авария произошла 11 ноября прошлого года в селе Новая Украинка на автодороге «Ровно-Тучин». Теперь водитель предстанет перед судом

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

По данным следствия, 37-летний водитель Skoda Octavia превысил скорость движения, выполняя маневр обгона. В результате он наехал на 41-летнего местного жителя. К сожалению, потерпевший от полученных травм погиб на месте.

Водитель получил подозрение. Сейчас следователь уже направил материалы в суд. Водителю грозит лишение свободы от трех до восьми лет.

Напомним, ранее во Львовской области перевернулся школьный автобус. Пострадали 67-летний водитель и его 61-летний пассажир. К счастью, учащихся в салоне не было.