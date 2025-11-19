Смертельное ДТП в Житомирской области: водитель сбил женщину на пешеходном переходе

Фото: Нацполиция

Авария произошла 18 ноября на трассе Киев – Чоп. К сожалению, в результате ДТП погибла женщина

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Предварительно 22-летний водитель Audi сбил 48-летнюю местную жительницу. Она с велосипедом в руках шла по пешеходному переходу, когда попала под колеса автомобиля. К сожалению, от полученных травм она скончалась на месте.

Правоохранители сообщили о подозрении водителя. Теперь ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Одесской области 19-летний водитель получил 3 года за смертельный наезд на дочь бывшего мэра. По данным следствия, водитель превысил скорость и не успел среагировать, когда девушка переходила дорогу по пешеходному переходу.