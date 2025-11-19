Смертельное ДТП в Житомирской области: водитель сбил женщину на пешеходном переходе
Авария произошла 18 ноября на трассе Киев – Чоп. К сожалению, в результате ДТП погибла женщина
Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.
Предварительно 22-летний водитель Audi сбил 48-летнюю местную жительницу. Она с велосипедом в руках шла по пешеходному переходу, когда попала под колеса автомобиля. К сожалению, от полученных травм она скончалась на месте.
Правоохранители сообщили о подозрении водителя. Теперь ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы.
Напомним, ранее в Одесской области 19-летний водитель получил 3 года за смертельный наезд на дочь бывшего мэра. По данным следствия, водитель превысил скорость и не успел среагировать, когда девушка переходила дорогу по пешеходному переходу.
Смертельное ДТП на Майдане Незалежности: в Киеве вынесли приговор водителюВсе новости »
18 ноября 2025, 16:30В Одесской области водитель Toyota сбила насмерть мужчину и уехала прочь
18 ноября 2025, 11:58Смертельное ДТП в Житомирской области: женщина попала под колеса
17 ноября 2025, 16:35
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
21 ребенок пострадал и трое погибли во время обстрела Тернополя
19 ноября 2025, 20:28В Днепре задержан мужчина, который похитил телевизор из поврежденного в результате обстрела заведения
19 ноября 2025, 20:11За Алексея Чернышева внесли 51 млн гривен залога
19 ноября 2025, 19:55Два месяца под арестом: суд продлил арест депутату "ОПЗЖ" за госизмену
19 ноября 2025, 19:42Расходы бюджета Украины увеличились почти на 20%: на что потратили больше денег
19 ноября 2025, 19:35Одобрял оккупацию украинских городов: прокуратура разоблачила священника РПЦ, занимавшегося пропагандой
19 ноября 2025, 19:20В Харьковской области судили агентку РФ, которая "сливала" данные об украинских военных
19 ноября 2025, 18:45До 4 очередей отключений: украинцев предупредили о новых ограничениях света 20 ноября
19 ноября 2025, 18:14В Днепропетровской области критически обсох популярный водоем: местные говорят об экокатастрофе
19 ноября 2025, 17:57
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Все блоги »