Фото: прокуратура

Инцидент произошел 15 ноября в городе Самар. Там 16-летняя девушка попала под колеса

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Известно, что 27-летний водитель сбил 16-летнюю девушку. Несовершеннолетнюю с многочисленными травмами госпитализировали медики. Как потом показала проверка, 27-летний мужчина, находившийся за рулем авто, был в состоянии алкогольного опьянения.

Правоохранители сообщили ему о подозрении. Теперь известно, что ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с возможностью внесения залога.

Напомним, ранее в Одесской области 19-летний водитель получил 3 года за смертельный наезд на дочь бывшего мэра. По данным следствия, водитель превысил скорость и не успел среагировать, когда девушка переходила дорогу по пешеходному переходу.