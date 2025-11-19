14:16  19 ноября
Завтра в Украине будет преобладать холодная погода, но иногда ожидается до +14
13:32  19 ноября
Появилось видео российской атаки по Тернополю
11:15  19 ноября
В Харькове пенсионерку спас во время пожара 8-летний внук
UA | RU
UA | RU
19 ноября 2025, 14:36

Под Киевом BMW опрокинулось после удара в отбойник: погибли водитель и пассажир

19 ноября 2025, 14:36
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

Правоохранители расследуют обстоятельства произошедшего в Бориспольском районе трагического дорожно-транспортного происшествия

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что авария произошла 18 ноября на автодороге Киев-Харьков вблизи села Богдановка

По предварительным данным, 37-летний иностранец, управляя автомобилем BMW X5, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и въехал в колесоотбойник. После удара автомобиль несколько раз опрокинулся.

В результате ДТП водитель и 27-летний пассажир погибли на месте происшествия. Еще одна пассажирка – 20-летняя женщина – с телесными повреждениями была госпитализирована.

Следователи полиции Киевщины начали досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек.

Напомним, в Харькове 55-летний водитель троллейбуса потерял сознание и врезался в остановку. Мужчина получил травмы головы и грудной клетки. Медики подтвердили, что он был трезв на момент происшествия.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТП ПДД пассажир Киевская область отбойник водитель BMW
В Ивано-Франковской области 50-летний велосипедист погиб под колесами Mercedes-Benz Sprinter
18 ноября 2025, 19:00
Смертельное ДТП на Майдане Незалежности: в Киеве вынесли приговор водителю
18 ноября 2025, 16:30
В Одесской области водитель Toyota сбила насмерть мужчину и уехала прочь
18 ноября 2025, 11:58
Все новости »
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
"Слуга народа" заявила о намерении создать новую коалицию и правительство национальной стойкости
19 ноября 2025, 14:51
В НАБУ прокомментировали обыски в "Нафтогазе"
19 ноября 2025, 14:24
Завтра в Украине будет преобладать холодная погода, но иногда ожидается до +14
19 ноября 2025, 14:16
"Готовиться надо всегда к худшему сценарию": в Укрэнерго объяснили, какими могут быть отключения света зимой
19 ноября 2025, 14:15
Верховная Рада уволила главу Минэнерго Светлану Гринчук
19 ноября 2025, 14:09
В Одессе чиновник военной академии угрожал и требовал деньги у курсантов
19 ноября 2025, 13:59
В Черкасской области судили майора ТЦК, который хотел продать мужу его законную отсрочку
19 ноября 2025, 13:55
Лгал об избиении на Майдане: в Киеве судили мужчину, который обманом получил выплаты за Революцию Достоинства
19 ноября 2025, 13:55
Тернополь после ракетных ударов: 20 погибших, среди них – двое детей
19 ноября 2025, 13:53
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Все публикации »
Вадим Денисенко
Тарас Загородний
Валерий Чалый
Все блоги »