Под Киевом BMW опрокинулось после удара в отбойник: погибли водитель и пассажир

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что авария произошла 18 ноября на автодороге Киев-Харьков вблизи села Богдановка

По предварительным данным, 37-летний иностранец, управляя автомобилем BMW X5, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и въехал в колесоотбойник. После удара автомобиль несколько раз опрокинулся.

В результате ДТП водитель и 27-летний пассажир погибли на месте происшествия. Еще одна пассажирка – 20-летняя женщина – с телесными повреждениями была госпитализирована.

Следователи полиции Киевщины начали досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек.

