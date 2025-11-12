Во Львовской области перевернулся школьный автобус: двое пострадавших

Фото: полиция

ДТП произошло 11 ноября около 15:20 в пределах поселка Горняк Шептицкого района

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В кювет перевернулся школьный автобус Isuzu, которым управлял 67-летний житель Львовского района.

В результате ДТП пострадали два человека. Травмы получили водитель и его 61-летний пассажир, житель Шептицкого района. Их доставили в больницу.

В момент аварии детей и несовершеннолетних в автобусе не было.

Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, днем 11 ноября на Кировоградщине легковушка врезалась в дерево и перевернулась. Погибшего водителя доставали спасатели.