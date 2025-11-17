Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Предварительно 22-летний водитель Skoda Roomster на улице Романа Шухевича наехал на 76-летнюю местную жительницу. На место аварии прибыли медики. Однако, к сожалению, несмотря на реанимационные меры, спасти жизнь женщины не удалось.

"По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего, следователь начал досудебное расследование по ч.2 ст.286 УК Украины", - сообщили в полиции.

