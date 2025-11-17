В Запорожье водитель BMW насмерть сбил мужчину

Об этом сообщает полиция Запорожской области, передает RegioNews.

Авария произошла вечером 16 ноября. Водитель BMW сбил 43-летнего мужчину, переходившего дорогу в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход погиб на месте. Правоохранители возбудили уголовное производство.

"Пешеходам следует помнить: в темноте их видно гораздо хуже, поэтому следует носить светоотражающие ленты, жилеты или аксессуары, переходить дорогу только на пешеходных переходах и убеждаться в том, что водитель их заметил. Водителям рекомендуется сбавлять скорость в ночное время, следить за техническим состоянием фар, избегать их. простых правил может предотвратить смертельные последствия", - призывают в полиции.