В Запорожье водитель BMW насмерть сбил мужчину
В Запорожье произошла смертельная авария. К сожалению, погиб 43-летний пешеход
Об этом сообщает полиция Запорожской области, передает RegioNews.
Авария произошла вечером 16 ноября. Водитель BMW сбил 43-летнего мужчину, переходившего дорогу в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход погиб на месте. Правоохранители возбудили уголовное производство.
"Пешеходам следует помнить: в темноте их видно гораздо хуже, поэтому следует носить светоотражающие ленты, жилеты или аксессуары, переходить дорогу только на пешеходных переходах и убеждаться в том, что водитель их заметил. Водителям рекомендуется сбавлять скорость в ночное время, следить за техническим состоянием фар, избегать их. простых правил может предотвратить смертельные последствия", - призывают в полиции.
Напомним, ранее в Днепре произошла авария с участием автобуса группы "Без обмежень" и легкового автомобиля. Камера видеонаблюдения зафиксировала момент столкновения: автобус, совершая поворот, задел заднюю часть легковушки.